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۲۵ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۰۰

در سی‌وپنجمین دوره؛

پالم اسپرینگز جایزه داد/ معرفی برندگان فیپرشی

پالم اسپرینگز جایزه داد/ معرفی برندگان فیپرشی

جشنواره فیلم پالم اسپرینگز ۲۰۲۴ برندگان هیات داوران را شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم پالم اسپرینگز که از ۴ تا ۱۵ ژانویه برگزار می شود، برندگان جوایز هیات داوران امسال را معرفی کرد. در این میان «چهار دختر» که جایزه فیپرشی را به خانه برد به کارگردانی کوثر بن هنیه ساخته شده و نماینده رسمی تونس در اسکار بین المللی امسال است.

کوثر بن هنیه کارگردان، در حالی که جزییات فروپاشی غم‌انگیز یک خانواده تونسی را بررسی می‌کند، روایتی قدرتمند از پیچیدگی‌های انسانی را تصویر کرده است. در بیانیه هیات داوران ترکیب خیره‌کننده واقعیت، فراداستان و اعتراف‌درمانی، دلیل قانع‌کننده‌ای برای تداوم سرزندگی سینما به عنوان یک شکل هنری خوانده شده است.

جایزه بهترین مستند هم به «پژواک» اهدا شد و «پادشاهی حیوانات» جایزه «صداهای جدید، نگاه‌های جدید» را برد که برای تجلیل از دیدگاه‌های منحصربه‌فرد فیلم های اول یا دوم کارگردان‌ها اهدا می شود.

«کوچه قدرت» جایزه ایبرو-آمریکایی را برای بهترین فیلم از آمریکای لاتین، اسپانیا یا پرتغال دریافت کرد. جایزه هیات داوران محلی که به فیلمی تعلق می گیرد که تفاهم بین مردم را ترویج می کند، به «سرزمین عجایب» رسید. «خون آشام انسان گرا به دنبال خودکشی رضایت بخش» هم جایزه «یانگ سینسته» را دریافت کرد که توسط هیات داوران جوان جشنواره انتخاب می شود و جایزه فیلمی که مردم را به هم نزدیک‌تر می کند به «مرز سبز» اهدا شد.

دیگر جوایز فیپرشی به «منطقه مورد علاقه» برای بهترین فیلمنامه بین‌المللی، «تالار معلم» برای بهترین بازیگر زن در فیلم بین‌المللی برای لئونی بنش و «سرزمین موعود» جایزه بهترین بازیگر مرد در فیلم بین‌المللی برای مدس میکلسن اهدا شد.

جوایز بهترین فیلم داستانی و بهترین فیلم مستند ۱۴ ژانویه اعلام می شود.

کد مطلب 5994931

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