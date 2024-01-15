تولید محصول تحریمی صنعت فولاد توسط فناوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، حمیدرضا آستانه، مدیرعامل شرکت پیشگامان صنایع آسیا در خصوص محصولات تولیدی این شرکت و کاربرد آنها گفت: فعالیت ما تولید کمپرسور لوکس تایپ و اسکروتایپ و همچنین قطعات کمپرسورهای صنعتی است که کاربرد اصلی آنها در صنعت فولاد برای واحدهای احیای مثبت است.

وی با تاکید بر اینکه نمونه‌های مشابه کمپرسورهای تولیدی این شرکت فقط در سه شرکت آلمانی، آمریکایی و ژاپنی تولید می شوند، تصریح کرد: سطح دانش فنی برای تولید این کمپرسورها بسیار بالاست و تکنولوژی بسیار پیشرفته ای را می‌طلبد. اگرچه تحریم‌ها مانع تامین این تجهیزات توسط مشتریان ایرانی بود اما صنایع ما موفق شدند به فعالیت خود ادامه دهند و در حال حاضر تامین این قطعات توسط خود ما در حال انجام است.

وی درباره حجم اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم این شرکت خاطرنشان کرد: قریب به ۵۵ نفر به طور مستقیم زیر مجموعه ما هستند و به طور غیرمستقیم نیز با توجه به فعالیت های برون سپاری شرکت و اینکه از خدمات خارج از مجموعه استفاده می کنیم، پیش بینی فعالیت حدود ۱۲۰ نفر را در مجموعه داریم.

آستانه در خصوص وجه تمایز این مجموعه با سایر مجموعه های با فعالیت مشابه، افزود: تمرکز ما بر روی کیفیت تولید است تا شرایط تولید از نظر کیفی کاملا منطبق با استانداردهای تولیدات شرکت‌های خارجی باشد. تا به حال به راحتی توانسته ایم جایگزین تولیدات شرکت های خارجی باشیم و مشتریان ما نسبت به خدمات خارجی کاملا بی نیاز شدند. همچنین سطح کیفی تولید برای شرایطی که صنعت ما با آن درگیر است، قابل توجه است.



وی در پایان در توضیح استفاده از حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: واقعیت این است که تا به امروز از حمایت خاصی استفاده نکردیم و بزرگترین مشکل ما بحث سرمایه گذاری است. با توجه به بازار امروز کشور باید سطح تولیدات خود را افزایش دهیم و برای اینکه بتوانیم مشتریان را از خدمات خارج از ایران بی نیاز کنیم، نیاز به سرمایه گذاری جدید داریم و بیشترین کمک به ما، انجام سرمایه گذاری است.