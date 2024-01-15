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۲۵ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷

جانشین فرمانده کل سپاه:

امروز ۹۰ درصد مردم دنیا به خباثت آمریکا و اسراییل پی برده اند

امروز ۹۰ درصد مردم دنیا به خباثت آمریکا و اسراییل پی برده اند

اهواز- جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حضرت امام خمینی (ره)، آمریکا و اسرائیل را خبیثان عالم معرفی کرد و امروز بیش از ۹۰ درصد مردم دنیا به خباثت این جنایتکاران پی برده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی پیش از ظهر امروز دوشنبه در سومین یادواره شهدای شهرستان ایذه اظهار کرد: دشمن با تمام توان و تبلیغات رسانه‌ای خود به دنبال عدم مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی است.

وی افزود: ملت ایران با تاسی از رهبر خود حضور حداکثری در انتخابات اسفند ماه امسال خواهد داشت و تمامی توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و به تبعیت ایشان ملت ایران، آمریکا و اسرائیل را خبیثان عالم معرفی کردند و امروز بیش از ۹۰ درصد مردم دنیا به خباثت این جنایتکاران پی برده‌اند.

دریادار فدوی بیان کرد: ۱۰۰ روز است صهونیست‌ها با حمایت استکبار جهانی در غزه مشغول جنایت هستند و مردم بی دفاع را به شهادت می‌رساندند.

وی با اینکه ملت ایران همیشه در صحنه‌ها حضور و به تکالیف خود عمل کرده است، اظهار کرد: ملت ایران ۲۰۰ هزار شهید والامقام را تقدیم کرده است و به این شهدای گرانقدر افتخار می‌کند.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه و مراتب شهدای سرفراز در نزد خدای متعال گفت: ما باید ادامه دهنده راه این شهیدان گرانقدر باشیم و در مسیر خدا و حزب خدا حرکت کنیم.

دریادار فدوی افزود: ام القرای جهان اسلام، ایران اسلامی است و ملت ایران با تاسی از ولایت امام و رهبر خود به راه پر عزت خود ادامه می‌دهد.

وی با گرامی داشت یاد و خاطره ۳۲۰ شهید شهرستان ایذه، بر معرفی هر چه بیشتر شهدای گرانقدر به نسل جوان تاکید کرد.

کد مطلب 5995174

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