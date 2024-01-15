امروز ۹۰ درصد مردم دنیا به خباثت آمریکا و اسراییل پی برده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی پیش از ظهر امروز دوشنبه در سومین یادواره شهدای شهرستان ایذه اظهار کرد: دشمن با تمام توان و تبلیغات رسانه‌ای خود به دنبال عدم مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی است.

وی افزود: ملت ایران با تاسی از رهبر خود حضور حداکثری در انتخابات اسفند ماه امسال خواهد داشت و تمامی توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و به تبعیت ایشان ملت ایران، آمریکا و اسرائیل را خبیثان عالم معرفی کردند و امروز بیش از ۹۰ درصد مردم دنیا به خباثت این جنایتکاران پی برده‌اند.

دریادار فدوی بیان کرد: ۱۰۰ روز است صهونیست‌ها با حمایت استکبار جهانی در غزه مشغول جنایت هستند و مردم بی دفاع را به شهادت می‌رساندند.

وی با اینکه ملت ایران همیشه در صحنه‌ها حضور و به تکالیف خود عمل کرده است، اظهار کرد: ملت ایران ۲۰۰ هزار شهید والامقام را تقدیم کرده است و به این شهدای گرانقدر افتخار می‌کند.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه و مراتب شهدای سرفراز در نزد خدای متعال گفت: ما باید ادامه دهنده راه این شهیدان گرانقدر باشیم و در مسیر خدا و حزب خدا حرکت کنیم.

دریادار فدوی افزود: ام القرای جهان اسلام، ایران اسلامی است و ملت ایران با تاسی از ولایت امام و رهبر خود به راه پر عزت خود ادامه می‌دهد.

وی با گرامی داشت یاد و خاطره ۳۲۰ شهید شهرستان ایذه، بر معرفی هر چه بیشتر شهدای گرانقدر به نسل جوان تاکید کرد.