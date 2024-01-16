۳۵۸ ملک دولتی مازاد اعلام شد/ وزارت نیرو دارای بیشترین ملک مازاد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور اعضای این کمیته در محل سالن تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه مالک رحمتی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط حضور داشتند.

اعضای این جلسه با مازاد بودن ۲ فقره ملک با بهره برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی و سه قطعه زمین با بهره برداری شرکت گاز واقع در استان مرکزی موافقت کردند.

در ادامه تعداد ۴ فقره ملک با بهره برداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در استان‌های زنجان، مازندران و تعداد ۲ فقره ملک با بهره برداری وزارت دادگستری در استان زنجان توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت و مازاد اعلام شد.

در بیست و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی، ۱۵ فقره ملک (مدرسه) با بهره برداری وزارت آموزش و پرورش در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، فارس و کرمان بررسی و مازاد اعلام شد.

همچنین تعداد ۹ فقره ملک با بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۲۹۴ فقره آپارتمان با بهره برداری وزارت نیرو در استان خوزستان و ۲۷ فقره ملک با بهره برداری وزارت بهداشت در استان فارس بررسی و به عنوان املاک مازاد معرفی شد.

اعضای این کمیته تخصصی یک فقره ملک با بهره برداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان فارس و یک قطعه زمین با بهره برداری وزارت اقتصاد در استان مرکزی را مازاد تشخیص دادند.