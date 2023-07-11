به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربانزاده بعد از ظهر امروز در مراسم رونمایی از تالار مولدسازی داراییهای دولت در بورس کالا که در در وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: شناسنامه همه داراییها در سامانه مولدسازی داراییها اعلام شده است، پروژههای ستارهدار، نحوه مصارف و منافع نیز در آن ذکر شده و منابع حاصل از مولدسازی صرف اتمام پروژههای مهم استانی میشود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در شهر تهران ۲۲ هکتار زمین موسوم به سپهشهر متعلق به بانک سپه از طریق خوداظهاری به سامانه مولدسازی اعلام شده است، که قابلیت اجرای ۷ هزار واحد مسکونی را خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین ۵۷ مورد پرونده ویژه، ۳۵۰۰ مورد دارایی دولت در این سامانه معرفی شده است.
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: در اولین اقدام محل برق منطقهای خراسان به وسعت ۸ هزار متر به ارزش ۱,۷۳۰ میلیارد تومان در شهر مشهد مولدسازی خواهد شد.
قربانزاده اظهار داشت: در سامانه مولدسازی هر یک از پروژهها با موقعیت مکانی، ارزش ملک و جزئیات کاربری آن و همچنین نحوه مولدسازی ذکر شده و متقاضیان میتوانند املاک مازاد دولت را در سامانه مولدسازی مشاهده کنند که این املاک از طریق بورس کالا به متقاضیان واگذار خواهد شد.
وی تأکید کرد: در مولدسازی داراییها در واگذاری به صورت خامفروشی عمل نمیکنیم بلکه با حداکثر ارزش افزوده اموال دولت را مولدسازی میکنیم.
قربانزاده تصریح کرد: یکی از اموال ارزشمند گود خیابان ایرانزمین در شهرک غرب موسوم به ملک بابک زنجانی است که سالهاست رها شده است.
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: قرار است منابع حاصل مولدسازی صرف پروژههای عمرانی شود و هزینههای جاری دولت نخواهد شد.
قربانزاده ادامه داد: درآمد مولدسازی املاک مازاد در استان فارس صرف اتمام آزادراه شیراز - اصفهان خواهد شد یا در گیلان ملک مازاد دانشگاه علوم پزشکی در قبال تکمیل بیمارستان پورسینای آن استان واگذار خواهد شد.
وی افزود: همچنین ملک هفت هکتاری مجموعه تفریحی شهید گرکانی متعلق به وزارت اقتصاد در شمال شرق تهران مولدسازی خواهد شد و اولین صندوق مولدسازی املاک از طریق آن راهاندازی خواهد شد.
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