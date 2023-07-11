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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۳۰

جزئیات مولدسازی املاک مازاد/ ملک بابک زنجانی هم مولدسازی می‌شود

جزئیات مولدسازی املاک مازاد/ ملک بابک زنجانی هم مولدسازی می‌شود

رئیس سازمان خصوصی سازی جزئیات مولدسازی دارایی های مازاد دولت در استانها را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربان‌زاده بعد از ظهر امروز در مراسم رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت در بورس کالا که در در وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت‌: شناسنامه همه دارایی‌ها در سامانه مولدسازی دارایی‌ها اعلام شده است، پروژه‌های ستاره‌دار، نحوه مصارف و منافع نیز در آن ذکر شده و منابع حاصل از مولدسازی صرف اتمام پروژه‌های مهم استانی می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در شهر تهران ۲۲ هکتار زمین موسوم به سپه‌شهر متعلق به بانک سپه از طریق خوداظهاری به سامانه مولدسازی اعلام شده است، که قابلیت اجرای ۷ هزار واحد مسکونی را خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین ۵۷ مورد پرونده ویژه، ۳۵۰۰ مورد دارایی دولت در این سامانه معرفی شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در اولین اقدام محل برق منطقه‌ای خراسان به وسعت ۸ هزار متر به ارزش ۱,۷۳۰ میلیارد تومان در شهر مشهد مولدسازی خواهد شد.

قربان‌زاده اظهار داشت: در سامانه مولدسازی هر یک از پروژه‌ها با موقعیت مکانی، ارزش ملک و جزئیات کاربری آن و همچنین نحوه مولدسازی ذکر شده و متقاضیان می‌توانند املاک مازاد دولت را در سامانه مولدسازی مشاهده کنند که این املاک از طریق بورس کالا به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی تأکید کرد: در مولدسازی دارایی‌ها در واگذاری به صورت خام‌فروشی عمل نمی‌کنیم بلکه با حداکثر ارزش افزوده اموال دولت را مولدسازی می‌کنیم.

قربانزاده تصریح کرد: یکی از اموال ارزشمند گود خیابان ایران‌زمین در شهرک غرب موسوم به ملک بابک زنجانی است که سال‌هاست رها شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: قرار است منابع حاصل مولدسازی صرف پروژه‌های عمرانی شود و هزینه‌های جاری دولت نخواهد شد.‌

قربان‌زاده ادامه داد: درآمد مولدسازی املاک مازاد در استان فارس صرف اتمام آزادراه شیراز - اصفهان خواهد شد یا در گیلان ملک مازاد دانشگاه علوم پزشکی در قبال تکمیل بیمارستان پورسینای آن استان واگذار خواهد شد.

وی افزود: همچنین ملک هفت هکتاری مجموعه تفریحی شهید گرکانی متعلق به وزارت اقتصاد در شمال شرق تهران مولدسازی خواهد شد و اولین صندوق مولدسازی املاک از طریق آن راه‌اندازی خواهد شد.

کد مطلب 5834217
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      مولد سازی یعنی اموال رو بفروشند؟ خوب ملت مدتهاست دارند مولد سازی می کنند اموال خودشونو می فروشند بتونن زندگی کنند تازه دولت هم شده مثل مردم

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