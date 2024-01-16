تسلیت رییسی در پی درگذشت کریم مجتهدی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی رییس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت دکتر کریم مجتهدی اظهار کرد: این چهره فرهیخته در طول حیات پربار علمی خود با تحقیق، تدریس و تربیت شاگردان فراوان و تألیف آثار متعدد، در توسعه پژوهش‌های فلسفی در کشور، نقشی مهم ایفا کرد و با تعهد و سخت‌کوشی تا آخرین روزهای زندگی در انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی حضور اثرگذار داشت و با کارنامه‌ای پربار، نامی ماندگار از خود در دفتر علم و فرهنگ این مرز و بوم برجا گذاشت.

بر اساس این گزارش، متن پیام رییس جمهور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد نامدار و چهره ماندگار فلسفه، مرحوم دکتر کریم مجتهدی، موجب تأثر خاطر گردید.

این چهره فرهیخته در طول حیات پربار علمی خود با تحقیق، تدریس و تربیت شاگردان فراوان و تألیف آثار متعدد، در توسعه پژوهش‌های فلسفی در کشور، نقشی مهم ایفا کرد و با تعهد و سخت‌کوشی تا آخرین روزهای زندگی در انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی حضور اثرگذار داشت و با کارنامه‌ای پربار، نامی ماندگار از خود در دفتر علم و فرهنگ این مرز و بوم برجا گذاشت.

اینجانب درگذشت این استاد فرزانه را به جامعه علمی و فرهنگی کشور و به‌ویژه خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و همجواری با صالحان و برای عموم بازماندگان معزز ایشان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

سید ابراهیم رییسی. رییس جمهوری اسلامی ایران»