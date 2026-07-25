فراخوان جذب مربیان نهضت استانی حفظ قرآن کریم در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان فارس با انتشار اطلاعیهای، فراخوان جذب و سازماندهی مربیان نهضت استانی حفظ قرآن کریم را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: این فراخوان در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای درباره تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم و به منظور اجرای «نهضت استانی حفظ قرآن کریم» در استان فارس منتشر شده است.
بر اساس این فراخوان، از میان مربیان، حافظان، قاریان، فعالان و علاقهمندان واجد شرایط برای همکاری در برگزاری کلاسهای آموزش و حفظ قرآن کریم در مساجد، ادارات، مؤسسات و تشکلهای قرآنی، خانههای قرآن، مدارس، دانشگاهها، بقاع متبرکه، پایگاههای فرهنگی و سایر مراکز مردمی دعوت به همکاری میشود.
مطابق شرایط اعلامشده، داوطلبان باید از اعتقاد و التزام عملی به ارزشهای اسلامی و اخلاق قرآنی، تسلط مناسب بر قرائت صحیح قرآن کریم و توانایی آموزش حفظ قرآن برخوردار باشند.
همچنین داشتن سابقه فعالیت آموزشی یا فرهنگی قرآنی، توانایی برقراری ارتباط مؤثر با قرآنآموزان در گروههای سنی مختلف، آمادگی برای شرکت در دورههای آموزشی و توانمندسازی مربیان و نیز تعهد به اجرای شیوهنامهها و برنامههای آموزشی نهضت استانی حفظ قرآن کریم از دیگر شرایط این فراخوان است.
دبیرخانه شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان فارس اعلام کرده است که داوطلبان میتوانند حداکثر تا پایان روز ۱۰ مردادماه با مراجعه به لینک ثبتنام و تکمیل فرم مربوط، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کنند.
بر اساس این اطلاعیه، پس از بررسی اطلاعات ثبتشده، افراد واجد شرایط برای شرکت در دورههای آموزشی و توجیهی دعوت خواهند شد و پس از طی مراحل ارزیابی، در شبکه مربیان نهضت استانی حفظ قرآن کریم سازماندهی شده و برای همکاری به مراکز مورد نیاز استان معرفی میشوند.
نظر شما