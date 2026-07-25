کشف ۸۳ تخلف پزشکی در کردستان؛فعالیت ۱۳ مرکز درمانی غیرمجاز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فتحی‌پور شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: نظارت بر مراکز ارائه خدمات سلامت در سه‌ماهه نخست سال جاری با هدف صیانت از حقوق بیماران و ارتقای کیفیت خدمات درمانی، همزمان با شرایط ویژه و ضرورت آمادگی مراکز درمانی برای مواجهه با مخاطرات احتمالی ادامه یافت.

وی افزود: در این مدت، بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۳۵۹ مورد بازدید از مراکز دولتی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات سلامت در استان انجام دادند که بیمارستان‌ها، درمانگاه‌های شبانه‌روزی، مطب‌های پزشکی، مؤسسات و دفاتر کار را شامل می‌شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته، ۸۳ مورد تخلف در حوزه پزشکی شناسایی و پرونده‌های مربوطه در کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات دانشگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

ارجاع ۷۳ پرونده تخلف به مراجع قانونی

فتحی‌پور ادامه داد: پس از بررسی پرونده‌ها، تخلف در ۷۳ مورد محرز شد و این پرونده‌ها برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شدند.

وی عنوان کرد: از مجموع پرونده‌های ارجاعی، ۶۰ مورد به اداره‌کل تعزیرات حکومتی، هشت پرونده به سازمان نظام پزشکی و پنج پرونده نیز برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد؛ همچنین در ۱۰ مورد، تذکر کتبی به متخلفان ارائه شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین از برخورد با فعالیت مراکز غیرمجاز خبر داد و گفت: در سه‌ماهه نخست امسال ۱۳ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات درمانی در استان شناسایی و با استناد به قوانین مربوطه پلمب شدند.

فتحی‌پور افزود: پرونده این مراکز برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

وی با تأکید بر استمرار نظارت بر مراکز ارائه خدمات سلامت در استان، خاطرنشان کرد: حفظ حقوق بیماران و تضمین کیفیت خدمات درمانی از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان است و بازرسی‌ها و برخورد قانونی با تخلفات و فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه سلامت بدون اغماض ادامه خواهد داشت.