به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سال ۲۰۲۴، رقابت برای انتخاب خودرو ترند سال بسیار داغ بوده است. تعداد زیادی خودرو با شاسی بلند در این رقابت شرکت کردند و تنها ۱۰ فینالیست توانستند به مرحله نهایی برسند؛ اما این تنها چالشی نبود که در این رقابت وجود داشت. بیش از ۱۶ خودرو باید به برق متصل میشدند، از جمله ۶ خودروی پلاگینهیبریدی و ۱۰ خودروی الکتریکی. این تعداد بیشترین تعداد خودروهای الکتریکی در تاریخ این رقابت بوده است.
یافتن جایگاه شارژ مناسب برای این تعداد خودرو در یک زمان و مکان مشکل بود. علاوه بر این تمامی خودروهای حاضر در این رقابت باید براساس شش معیار کلیدی موتور ترند ارزیابی شوند. این شش معیار شامل طراحی، مهندسی، مصرف سوخت، ایمنی، پرفورمنس و ارزش در برابر قیمت است. برنده این رقابت، خودرویی است که در این شش معیار نسبت به رقبا برتری داشته باشد. همه شرکت کنندگان در این رقابت همچنین خودروهای تازهای را معرفی کرده یا به روزرسانیهای بزرگی را اعمال کردهاند.
در این رقابت تجهیزات و تزیینات جانبی ماشینها مانند انواع مخلتف روکش صندلی خودرو نیز یکی از جنبههای مهم است. روکش صندلی به عنوان یک اصل تزئینی و کاربردی، نقش مهمی در ارزیابی راحتی و ظاهر خودروها ایفا میکند. صندلیهای با کیفیت و مناسب میتوانند تجربه رانندگی را بهبود ببخشند و جذابیت خودرو را افزایش دهند. در این رقابت، تولید کنندگان خودروها از انواع مختلف روکش صندلی استفاده کردهاند تا بهترین راه کار را برای راحتی و زیبایی خودروها پیدا کنند.
شرکت کنندگان رقابت شاسی بلند سال ۲۰۲۴
پس از یک هفته آزمایش و رانندگی با تمام این شاسی بلندها در یک محل آزمایش خودرو، لیست شرکت کنندگان به تنها ۱۰ فینالیست کاهش پیدا کرد. سپس این فینالیستها در شرایط دنیای واقعی در جادههای عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتند. لیست فینالیستهای امسال اما بسیار متنوع بوده و از مدلهای ارزان قیمت و کوچک گرفته تا لوکس و بزرگ را با پیشرانههای بنزینی، هیبریدی، پلاگین هیبریدی و الکتریکی شامل میشود. این نشان میدهد که هر شاسی بلندی با هر اندازه و قیمتی میتواند پیروز رقابت موتور ترند شود. از بین ۱۰ فینالیست اما به طور کلی خودرویی به عنوان شاسی بلند سال ۲۰۲۴ موتور ترند انتخاب خواهد شد که در شش معیار مذکور، بهتر از دیگر فینالیستها باشد.
فینالیستهای رقابت شاسی بلند سال ۲۰۲۴
آلفارومئو بالاخره یک شاسی بلند کامپکت لوکس را به بازار فرستاده است. این برند ایتالیایی برای این کار مجبور به همکاری و اشتراک قطعات با دوج شده است، که برخی آزمایش کنندگان معتقد بودند این کار حس ارزانی به توناله بخشیده و زرق و برق آلفا را کمرنگ کرده است. از سوی دیگر، برخی طراحی توناله را بسیار بهتر و هماهنگتر از دوج هورنت میدانستند.
بامو X۱
نسل جدید X۱ پیشرفت بزرگی را نسبت به قبل نشان میدهد. در حالی که نسل قبلی شبیه یک مینی کانتریمن بود، مدل جدید کاملاً متفاوت از همتای مینی خود است و بسیار جذاب به نظر میرسد. اکثر داوران X۱ را زیباترین بامو جدید میدانستند. کابین این ماشین بسیار شبیه سری ۷ به نظر میرسد، اما با نصف قیمت. علاوه بر این X۱ با وجود اندازه کوچک، فضای بار و سرنشین قابل توجهی را در داخل ارائه میدهد.
جنسیس GV۷۰ الکتریکی
جنسیس GV۷۰ در رقابت انتخاب شاسی بلند سال ۲۰۲۲ موتور ترند به عنوان برنده معرفی شد. همچنین، نسخهٔ الکتریکی این خودرو نیز به بردن کالیپر طلایی امسال نزدیک شده بود. با این حال به خاطر یک مشکل بزرگ، قادر به کسب عنوان شاسی بلند سال ۲۰۲۴ نشد. این مشکل مربوط به شعاع حرکتی بسیار کمی است که تنها ۳۸۰ کیلومتر است. این نقطه ضعف بسیار مهم است؛ زیرا خودروی تسلا مدل S ده سال پیش بردی بیشتر از این داشته و شورلت بولت نیز شش سال پیش بردی مشابه را ارائه کرده بود.
هوندا پایلوت
در بازار پر از خودروهای شاسی بلند سه ردیفه، هوندا پایلوت در هر شش معیار مورد ارزیابی بسیار خوب عمل کرد. داوران با سواری آن، هندلینگ، فضای کابین بزرگ و قابلیت ورود و خروج آسان به صندلیهای ردیف سوم، راضی بودند. با ظرفیت حمل هشت نفر، پایلوت به خاطر راحتی بینظیر خود، یک گزینه محبوب برای خانوادهها است. حتی افراد با قد بیش از ۱۹۰ سانتی متر هم در صندلیهای ردیف سوم با کمبود فضای سر یا پا مواجه نخواهند شد.
لکسوس RX
لکسوس RX اولین خودروی شاسی بلند معتبر در دسته موتور ترند بود. این خودرو چند دهه پیش تجربه رانندگی یک خودروی سدان لوکس را با ظاهر یک شاسی بلند به بازار عرضه کرد. این فرمول نوآورانه، RX را به یکی از پرفروشترین خودروهای شاسی بلند لوکس در بازار آمریکا تبدیل کرد. نسل جدیدتر این خودرو با پیشرانههای متنوع و طراحی جدید در داخل و خارج ارائه شده است و هنوز هم بسیار مورد توجه قرار دارد.
سوبارو کراس ترک
کراس ترک به دلیل اندازه مناسب، سواری نرم و تواناییهای آفرود بالا، یکی از خودروهای موتور ترند پرطرفدار است و حالا نسل جدید آن با چندین پیشرفت مهم معرفی شده است. اولین پیشرفت، یک پیشرانه تخت قویتر است که این خودرو از ابتدا به آن نیاز داشت. دومین پیشرفت، نسخه جدید ویلدرنس است که تواناییهای آفرود این کراساوور کوچک را ارتقاء داده و به کاربران این خودرو امکان عبور از مسیرهای خشنتر را فراهم میکند.
شورلت ترکس – Chevrolet Trax
یکی از انتقادات رایج درباره خودروهای شاسی بلند، اندازه کوچک آنها است. به همین دلیل، شورلت ترکس افزایش ۲۸ سانتی متری در طول شاسی نسبت به نسل قبل را به عمل آورده است. شورلت ترکس به عنوان ارزانترین خودروی شاسی بلند شورلت شناخته میشود و در مقایسه با نسل قبل، قادر است ۳۷ درصد بار بیشتری را حمل کند. همچنین فرمان و ترمز این خودرو به میزان بالاتری از حد متوسط عمل میکنند و به همین دلیل، داوران نیز آن را تحسین کردهاند.
رنجروور اسپرت
نسل جدید مدل کوچکتر رنجروور اسپرت، پس از عرضهٔ نسل جدید رنجروور در سال ۲۰۲۲، در سال جاری به بازار عرضه شده است. این مدل، مانند برادر بزرگتر خود، توانسته است در رقابت شاسی بلند سال موتور ترند، به فینال برسد. این نمونه از نوع پلاگین هیبریدی است و دارای قدرت ۴۰۰ اسب بخار و برد الکتریکی ۸۰ کیلومتر است. تا زمان عرضهٔ نسل کاملاً الکتریکی رنجروور، این مدل بهترین گزینه خواهد بود.
آلفارومئو توناله
آلفارومئو بالاخره توانست یک خودروی شاسی بلند کامپکت لوکس را به بازار عرضه کند. در این راستا، برند ایتالیایی نیاز به همکاری و به اشتراک گذاشتن قطعات با دوج داشته است. این همکاری باعث شده برخی آزمایش کنندگان احساس کنند که حس ارزانی به توناله را اضافه کرده و زرق و برق آلفا را کاهش داده است. از سوی دیگر برخی از طراحان معتقدند که طراحی توناله در این خودرو بسیار بهتر و هماهنگتر از دوج هورنت است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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