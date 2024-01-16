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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۲۳

با حکم وزیر بهداشت؛

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت منصوب شد

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت منصوب شد

وزیر بهداشت در حکمی سید جواد طباییان را به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم بهرام عین‌اللهی، خطاب سید جواد طباییان آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان عضو هئیت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم آمده است: انتظار می‌رود با عنایت به سیاست‌های ابلاغی رهبری و رویکردهای دولت سیزدهم و توجه ویژه اینجانب یه حوزه بیمه سلامت، موارد زیر را به عنوان اولویت‌های آن مجموعه در راستای رشد و ارتقا کیفیت خدمات آن سازمان قرار دهید:

۱- پیشنهاد اهداف و راهبردها در حوزه بیمه سلامت به مجمع عمومی و حصول اطمینان از اجرای سیاست‌های تدوین شده به نحو مقتضی

۲- سیاستگذاری در راستای بهره مندی حداکثری آحاد جامعه فاقد پوشش بیمه‌ای از خدمات سازمان

۳- تدوین راهبردهای توسعه، خلق منابع جدید و بهره مندی از نظام بهره وری منابع

۴- تدوین سیاست‌های گسترش و توسعه سازمان الکترونیک

کد مطلب 5996171
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • مصطفی فریدونی IR ۰۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
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      پاسخ
      سلام. دکتر طباییان فردی بسیار دانا و با تجربه هستند...

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