عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم بهرام عیناللهی، خطاب سید جواد طباییان آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان عضو هئیت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران منصوب میشوید.
در ادامه این حکم آمده است: انتظار میرود با عنایت به سیاستهای ابلاغی رهبری و رویکردهای دولت سیزدهم و توجه ویژه اینجانب یه حوزه بیمه سلامت، موارد زیر را به عنوان اولویتهای آن مجموعه در راستای رشد و ارتقا کیفیت خدمات آن سازمان قرار دهید:
۱- پیشنهاد اهداف و راهبردها در حوزه بیمه سلامت به مجمع عمومی و حصول اطمینان از اجرای سیاستهای تدوین شده به نحو مقتضی
۲- سیاستگذاری در راستای بهره مندی حداکثری آحاد جامعه فاقد پوشش بیمهای از خدمات سازمان
۳- تدوین راهبردهای توسعه، خلق منابع جدید و بهره مندی از نظام بهره وری منابع
۴- تدوین سیاستهای گسترش و توسعه سازمان الکترونیک
نظر شما