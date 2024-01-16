طی دو سال گذشته ۷۸۴ پروژه در گالیکش به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرنیا عصر سه شنبه در دیدار استاندار گلستان با مردم شهر ینقاق با اشاره به اینکه طی دو سال دولت سیزدهم تعداد ۷۸۴ پروژه با اعتبار بیش از ۲۰۱ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره برداری رسیده است، اظهار کرد: این تعداد پروژه توانسته برای هزار و ۲۶۰ نفر از ساکنان این شهرستان اشتغال ایجاد کند.

وی تعداد پروژه‌های عمرانی را ۵۸۹ مورد اعلام کرد و افزود: برای این تعداد از پروژه‌ها میزان ۷۸۹ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده است.

فرماندار شهرستان گالیکش مجموع پروژه‌های عمرانی و اقتصادی این شهرستان را در دولت سیزدهم را هزار و ۳۷۳ مورد اعلام کرد و گفت: این پروژه‌ها با اعتبار ۹۹۰ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریال انجام شده‌است.

وی یادآور شد: در دولت سیزدهم تعداد ۱۷ پروژه اقتصادی و ۲۷ پروژه عمرانی با سرمایه‌گذاری ۵۴ میلیارد و ۳۵۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده‌است.

گفتنی است ساختمان شهرداری این شهرستان با زیر بنا ۴۰۰ متر مربع با حضور استاندار گلستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.