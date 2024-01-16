کمک های نقدی هموطنان به مردم غزه به ۱۲۳ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی افزود: پس از گذشت ۹۷ روز از آغاز پویش بشردوستی جمعیت هلال‌احمر در تاریخ ۱۷ مهرماه و با احتساب مبالغ جمع‌آوری شده از آن تاریخ تا ۲۴ دی ماه جاری، میزان کمک‌های نقدی هموطنان ایرانی به مردم مظلوم غزه به عدد ۱۲۳ میلیارد تومان رسید.

وی ادامه داد: پویش «بشردوستی» با هدف جمع‌آوری کمک‌های نقدی به نفع مردم غزه از طریق اعلام شماره حساب‌های هلال‌احمر نزد بانک‌های مرکزی و ملی از ۱۷ مهرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

هموطنان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به مردم غزه را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹ نزد بانک ملی و یا به شماره حساب ۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۹۹۹۹۹۸ و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶ نزد بانک مرکزی و یا از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۵*۱۱۲* واریز کنند.