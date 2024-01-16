تولیدکنندگان کفش قم با نگاه علمی درحال توسعه بازار صادراتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ابدالی عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح هفتمین نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی کفش قم، بیان داشت: صنعت کفش قم جوشیده و برآمده از ظرفیت‌های این استان است و یک صنعت وارداتی نیست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم ادامه داد: صنعت کفش یکی از صنایع پاک است که فاقد بسیاری از آلایندگی‌های صنایع دیگر است و کاملاً بومی این استان و جزو مزیت‌های اقتصادی مهم آن است.

ابدالی با اشاره به اینکه صنعت کفش یکی از صنایع کم‌آب‌بر است و از نظر مصرف انرژی نیز وضعیت مطلوبی دارد، خاطرنشان کرد: صنعت کفش یک صنعت اشتغال بخصوص در اشتعال خانگی که با زیست و فرهنگ این استان کاملاً سازگار است.

وی ظرفیت‌های صازدات صنعت کفش را مورد توجه قرار داد و گفت: هم اینک حجم قابل توجهی از تولیدات این محصول به کشورهای مختلف صادر می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم اظهارداشت داشت: تولیدکنندگان و فعالان صنعت کفش قم با نگاه علمی در حال گسترش و توسعه صادرات و بازارهای جدید هستند و این صادرات نیز فقط محدود به کشورهای همسایه نیست.

وی در پایان با اشاره به حضور ده‌ها تاجر و فعال صنعت کفش از ۳۰ کشور خارجی گفت: امسال شاهد استقبال بی نظیر از تولیدکنندگان بومی و از سایر شهرهای کشور در این نمایشگاه هستیم.