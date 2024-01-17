جزئیات ۱۸۰ برنامه برای مدیریت مصرف برق در تابستان ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان در آئین معارفه مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به تدوین ۱۸۰ پروژه و برنامه در گروه‌های مختلف برای مدیریت مصرف برق تابستان ۱۴۰۳ اظهار کرد: پیشبرد یکایک این برنامه‌ها به عنوان تکمیل حلقه‌های این زنجیره بزرگ ضامن موفقیت صنعت برق کشور خواهد بود.

وزیر نیرو یادآور شد: ناترازی‌های صنعت برق طی دو سال اخیر به گونه‌ای مدیریت شد که ظرفیت‌های خالی عمدتاً استفاده شدند و امروز برای رفع این ناترازی باید نسبت به بهره‌مندی از روش‌ها و فناوری‌های جدید اقدام شود.

وی از طراحی پنج کمیته برای پیشبرد این مهم گفت و بیان کرد: تا امروز افزون بر ۴۲۴ مصوبه پیرو برگزاری ۴۸ جلسه اصلی و ۲۳ جلسه فرعی در این کمیته‌ها حاصل شده است و این جلسات کاملاً عملیاتی و تصمیمات کاملاً اجرایی است.

محرابیان «کمیته مدیریت و بهینه‌سازی مصرف» را مهمترین این کمیته‌ها عنوان کرد و افزود: در این کمیته مجموعه تصمیمات در قالب دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مصرف ابلاغ شده است که در حوزه‌های اداری، خانگی، کشاورزی و صنعتی است. چنانچه همه بندهای این دستورالعمل‌ها به مرحله اجرایی برسند، بی‌تردید ما می‌توانیم به راحتی صنعت برق را اداره کنیم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مدیریت ناترازی به معنای عبور از یک محدودیت و بحران نیست، اضافه کرد: استفاده از علم و تکنولوژی برای مدیریت صحیح، عالمانه و اقتصادی صنعت برق را می‌توان نوعی مدیریت در رفع ناترازی برق عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت صنعت برق در شرایط موجود یک مدیریت کاملاً علمی است، ادامه داد: با مشاهده نمودار میزان برق مصرفی صنایع طی روزهای سیزدهم آذر و پنجم مرداد به این نتیجه رسیدیم که چگونه با شیوه‌های مدرن مدیریت مصرف، توانستیم در تابستان امسال ۲.۵ درصد انرژی بیشتری را طی یک روز نسبت به زمانی که هیچ‌گونه محدودیتی در مصرف برق اعمال نشده بود تأمین کنیم؛ این امر افتخار صنعت برق کشور محسوب می‌شود.

محرابیان در ادامه به مصوبه شورای عالی انرژی مبنی بر تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی ادارات کشور با بهره‌مندی از انرژی‌های تجدید پذیر اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون این دستورالعمل ابلاغ شده است، همچنین بر اساس این قانون باید یک درصد از مصرف برق صنعت در سال ۱۴۰۲ از محل تجدیدپذیرها باشد و سالانه به مدت پنج سال یک درصد به این عدد اضافه می‌شود؛ به عبارت دیگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ این عدد به ۲ درصد می‌رسد.

وزیر نیرو تاکید کرد: صنایع و ادارات باید معادل مصرف خودشان نیروگاه تجدید پذیر احداث کرده در غیر این صورت لازم است از طریق قانونی اقدام به خرید برق تجدید پذیر کنند.

وی افزود: از یکم خرداد تا ۱۵ مهرماه سال ۱۴۰۰ به رغم خاموشی‌های گسترده، ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی تأمین شد در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۲ با وجود عدم خاموشی و اضافه شدن ۱.۵ میلیون مشترک خانگی جدید به شبکه برق کشور و نیز گرمای بی سابقه تابستان کره زمین، مصرف برق خانگی به ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت رسید.

وی تصریح کرد: چنانچه مدیریت مصرف برق همانند گذشته صورت می‌گرفت میزان برق مصرفی در بخش خانگی در همین بازه زمانی باید به ۵۸ میلیارد کیلووات ساعت می‌رسید، این در حالی است که با مدیریت بهینه مصرف برق در بخش خانگی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ مصرف، دو میلیارد کیلووات ساعت برق کاهش یافت.

محرابیان با اعلام اینکه ۳ درصد از مشترکان تهرانی ۴۰ درصد درآمد شرکت برق تهران بزرگ را می‌پردازند، اظهار کرد: سیاست پاداش صرفه‌جویی یک قرائت صحیح از مشارکت عمومی و بر مبنای علم اقتصاد در کاهش مصارف مازاد و صرفه‌جویی بوده است.

وی با بیان اینکه در صورت اجرای دقیق و صحیح ۱۸۰ برنامه تدوین شده می‌توان تابستان سال آینده را بدون خاموشی گذراند، افزود: می‌توان در یک بستر تعاملی، چارچوب مدیریت شده و با شیوه‌های اطلاع‌رسانی ساعتی و لحظه‌ای به مصرف کننده، یک مشارکت ملی و عمومی را در صرفه‌جویی و توجه دادن به مصرف جلب کرد؛ موضوع اپراتور انرژی همین بحث و مقوله را شامل می‌شود.

وزیر نیرو به تشریح «کمیته توسعه و ارتقای شبکه» پرداخت و گفت: در این زمینه مشکلات به ویژه در پیک تابستان شناسایی و اولویت‌بندی شده است، این الزامات به عنوان پروژه‌های حیاتی مصوب و ابلاغ شده و هم‌اکنون در مسیر اجراست؛ مهم‌ترین آن در تهران، مازندران، گیلان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان، فارس و برخی دیگر از مناطق در حال اجرا هستند.

وی با اشاره به تصویب پروژه‌های مهم در بخش توزیع برق طی هفته‌های گذشته، افزود: این پروژه‌ها در مراحل اجرایی قرار گرفته است. محرابیان اضافه کرد: در مسائل مربوط به ساختگاه، پشتیبانی‌ها، حل مسائل زمین، محیط زیست و دیگر مسائل مربوط به قرارداد احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر اقدامات لازم صورت گرفته است و تأمین مالی آن به طور کامل انجام شده است، خوشبختانه بهترین پیمانکاران کشور برنده مناقصات شدند، در این زمینه با پیمانکاران برای احداث ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات تعهد صورت گرفته تا طی هفت ماه این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند.

وزیر نیرو با تاکید بر اثرگذاری بی‌نظیر نیروگاه‌های تجدید پذیر، اذعان کرد: این دست از نیروگاه‌ها، می‌توانند صنعت برق کشور را توسعه دهند و اثرگذاری آن برای تابستان و غیر از آن بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا قراردادهای دیگری منعقد شده که حداقل ۹۰۰ مگاوات آن باید در تابستان ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین به موضوع تعمیرات، بازسازی، رفع محدودیت و ارتقای نیروگاه‌ها پرداخت و اظهار کرد: باید تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳، همه این نیروگاه‌ها را به مدار آوریم. در نیروگاه‌های برق آبی بر اساس آخرین گزارش‌ها وضعیت مطلوبی برقرار است و در نیروگاه‌های حرارتی نیز وضعیت نسبتاً مطلوبی را شاهد هستیم.

محرابیان نصب کنتورهای هوشمند را جزو برنامه‌های اجرایی سال جاری عنوان و خاطرنشان کرد: در این زمینه سهم هر استان و شرکت مشخص شده است.

وی با بیان اینکه امروز در نیمه راه خدمت‌رسانی در صنعت برق کشور قرار داریم، تاکید کرد: باید با توان بیشتر به مسیر خود در امر خدمت‌رسانی ادامه دهیم.وی همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات "آرش کردی" طی دو سال فعالیت مجدانه و مؤثر در پست مدیرعاملی شرکت توانیر گفت: این فعالیت‌های مفید و مؤثر، زمینه‌ساز رضایت تمام مشترکان و ملت شریف ایران را فراهم کرده است.

وزیر نیرو در ادامه به دستاوردهای صنعت برق کشور طی دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: می‌توان ارزیابی مثبتی از عملکرد صنعت برق پیرو تلاش‌ها و فعالیت همه مدیران، مهندسان، مشاوران، پیمانکاران و فعالان صنعت برق کشور و در رأس آن آقای کردی مدیرعامل شرکت توانیر داشت.وی تاکید کرد: بسیاری از امور در وزارت نیرو در چارچوب روابط دوجانبه بین وزیر و مشاوران در حال انجام است، در همین راستا آقای کردی مسئولیت سنگینی را به ویژه در حوزه انرژی و مبادلات بین‌المللی پذیرفته است.

محرابیان در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا ورود آقای "مصطفی رجبی مشهدی" را قدر می‌نهیم؛ آقای رجبی مشهدی از سرمایه‌های بسیار خوب و ارزنده صنعت برق کشور به شمار می‌رود و معتقدم انتخاب خوبی در این زمینه صورت گرفته است و در همین راستا وارد یک فاز جدید از فعالیت‌ها در صنعت برق کشور خواهیم شد.