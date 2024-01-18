حملات موشکی مجدد آمریکا به مناطق مختلفی از یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای خبری یمن بامداد پنجشنبه گزارش دادند که چند شهر و مناطق مختلف این کشور مورد حملات تجاوزکارانه آمریکا و انگلیس قرار گرفتند.
برخی منابع خبری نیز بامداد پنجشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در مناطق مختلفی از یمن شامل صنعا، تعز، الحدیده، صعده، ذمار، تعز و البیضا خبر دادند.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی حملات جدید ارتش آمریکا به اهدافی در یمن را تأیید کرد.
یک منبع آمریکایی در رابطه با حملات ائتلاف متجاوز آمریکایی - انگلیسی به الجزیره گرفت: نیروهای آمریکایی حوالی ساعت دو بامداد به وقت صنعا حملات خود را آغاز کردند
وی در رابطه با اهداف حملات نیز افزود: نیروهای آمریکایی حملاتی را علیه سکوهای موشکی در مناطق تحت کنترل حوثیها در یمن انجام دادند. سکوهای موشکی مستقر در یمن تهدیدی قریب الوقوع برای کشتیهای تجاری و کشتیهای نیروی دریایی آمریکا در منطقه است.
این مقام آمریکایی در ادامه ادعا کرد که نیروهای آمریکایی با انجام حملات اخیر از حق دفاع مشروع خود استفاده کردند.
در همین ارتباط، کاربران شبکههای اجتماعی نیز تصاویری منتسب به وقوع انفجارهایی در شهرهای مختلف یمن در چهارمین دور از حملات موشکی آمریکا و انگلیس به یمن را منتشر کردند.
در پی اعلام برخی منابع غیر رسمی از آغاز مجدد تجاوز آمریکا و انگلیس به اهدافی در یمن، منابع خبری یمن تجاوز ائتلاف آمریکا و انگلیس به چند شهر و مناطق مختلف این کشور را تأیید کردند.
برخی منابع عراقی نیز گزارش دادند که ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا و انگلیس بار دیگر تعدادی از شهرهای یمن را موشکباران کردند.
یمن: ما به هدف قرار دادن کشتیهای اسرائیلی ادامه میدهیم
شبکه خبری المسیره به نقل از یک منبع نظامی یمن اعلام کرد که تجاوز مشترک آمریکا و انگلیس به یمن با هدف شکستن محاصره دریایی تحمیل شده بر بنادر دشمن اسرائیلی صورت میگیرد.
این منبع نظامی تاکید کرد: هر چقدر آمریکا و انگلیس با تجاوزات خود تلاش کنند ما را از اقدام علیه کشتیهای اسرائیلی باز دارند ما به هدف قرار دادن کشتیهای اسرائیلی که به سمت بنادر فلسطین اشغالی حرکت میکنند، ادامه میدهیم.
یک مقام یمنی نیز در رابطه با این حملات گفت: در بمباران آمریکایی-انگلیسی امشب از نظر اهدافی که بمباران شدهاند، چیز جدیدی وجود ندارد.
عضو دفتر سیاسی انصارالله: درهای جهنم گشوده میشود و قدرت یمن آشکار خواهد شد
«علی القحوم» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در رابطه با حملات امشب به یمن گفت: تجاوزات آمریکا و انگلیس به یمن همچنان به صورت هوایی و موشکی و از طریق ناوهای جنگی به تعدادی از استانهای مختلف یمن ادامه دارد و دشمن مدعی است که سکوهای پرتاب موشک را هدف قرار میدهد. اما واقعیت این است که آنها سایتها و مناطقی را هدف قرار میدهند که قبلاً بمباران شده بودند و هیچ تأثیری نداشتند.
وی افزود: این اصرار آشکار بر رفتار خصمانه و جنایتکارانه علیه کشور و مردم یمن است و از این رو جنگی آشکار است و دشمن باید انشاالله ضربات و پاسخهای قوی و خردکننده را تحمل کنند.
وی در ادامه گفت: به همراه پاسخ به تجاوزات دشمن موازنه بازدارندگی استراتژیک یمن نیز تغییر خواهد کرد و عملیات نظامی مؤثر و تأثیرگذار یمن گسترش خواهد یافت تا زمانی که آمریکاییها و انگلیسیها دریای سرخ و منطقه را ترک کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با این کار درهای جهنم گشوده میشود و قدرت یمنی آشکار خواهد شد و یمن بار دیگر در میدان حاضر میشود و دست روی ماشه میبرد و بدین ترتیب یمن گورستان آنها خواهد بود ان شاء الله.
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