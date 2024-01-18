به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسی کمالی مشاور عالی فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح شامگاه چهارشنبه در بازدید از مرکز فنی‌وحرفه‌ای شماره یک خرم‌آباد اظهار داشت: طبق تفاهم‌نامه قرارگاه مهارت‌آموزی مرکزی نیروهای مسلح با سازمان فنی‌وحرفه‌ای مقرر شده‌است که ۱۶۰ هزار نفر سرباز از آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای بهره‌مند شوند که این سهمیه بین استان‌های کشور تقسیم شده‌است.

وی افزود: ظرفیت سازمان فنی‌وحرفه‌ای در حال بررسی است تا بتوانیم کیفیت‌های آموزشی را بالا ببریم و تعداد سربازان آموزش‌دیده را افزایش دهیم.

حشمت‌الله معتمدی، مدیرکل فنی‌وحرفه‌ای لرستان، نیز عنوان کرد: این استان دارای ۱۹ مرکز ثابت فنی‌وحرفه‌ای با قابلیت آموزش بیش از ۳۰۰ حرفه‌آموز است.

وی با اشاره به مهارت‌آموزی جامعه هدف بیان کرد: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای تنها سازمانی است که به‌صورت تخصصی بحث مهارت آموزشی در ۱۹ جامعه هدف را به‌عهده دارد.

مدیرکل فنی‌وحرفه‌ای لرستان ابراز کرد: سازمان فنی‌وحرفه‌ای بر مهارت آموزشی برای سربازان را بر اساس دستور مقام معظم رهبری در یک تفاهم‌نامه با قرارگاه مهارت‌آموزی مرکزی نیروهای مسلح کشور از سال ۱۳۹۶ در پادگان‌ها شروع کرده‌است.

معتمدی گفت: بیش از ۵۰ هزار نفر به‌صورت از آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای لرستان در دو بخش دولتی و خصوصی بهره‌مند می‌شوند که سهم سربازان این استان سالیانه بیش از پنج هزار نفر است.

*محمد قاسمی صوفیانسر