افسانه باقری با اشاره به وضعیتی که تاکنون برای انتخاب کادرهای فنی و ملی پوشان وجود داشته است، گفت: زمانش فرا رسیده بود که در بخش انتخاب کادر فنی و فرآیند انتخاب کاراته کاهای مدعی حضور در تیم ملی بازنگری صورت بگیرد. همین موضوع در دستور کار سازمان تیم‌های ملی قرار گرفت و پیرو آن جلسات متعددی با کارشناسان و مربیانی که با سابقه قهرمان پروری و باتجربه حضور در کادر فنی تیم‌های ملی برگزار و مسایل مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

باقری ادامه داد: جلسات خوبی برگزار شد و عمده مشکلاتی که در سال‌های گذشته در تیم‌های ملی شاهد بودیم مطرح و به دقت مورد برسی قرار گرفت. نقاط ضعف و قوت بیان شد و راه کار استفاده از فرصت و عبور از چالش‌ها بررسی قرار گرفت. البته تا رسیدن به یک مدل مشخص و علمی برای انتخاب اعضای کادر فنی و اعضای تیم ملی جلسات دیگری برگزار نیز برگزار می‌شود.

این کارشناس کاراته ادامه داد: یکی از مشکلاتی که توسط مربیان مطرح شد، مسایل داوری بود. مربیان ملی معتقد بودند که در مسابقات انتخاب نقش داوران خیلی پررنگ و وقتی این نفرات به اردو وارد می‌شوند، تقریباً دست کادر فنی بسته است. باید مدلی طراحی شود که انتخاب شایسته‌ها و بهترین‌ها را در پی داشته و درصد خطا و اشتباه کمی را شاهد باشیم.

نایب رییس فدراسیون کاراته در خصوص نتایج این جلسات گفت: در این جلسات نکات بسیار خوبی مطرح شده و حتی چند مدل نیز طراحی شده است، ولی در شرایط فعلی نمی‌توان گفت که در نهایت به چه مدلی برای رسیدن به نتیجه مطلوب رسیده و یا اینکه روش فوق اجرایی خواهد شد یا خیز نمی‌توان نظر قطعی داد. قرار است از این پس جلسات به صورت آنلاین برگزار شده و در کار را پیگیری کنیم.

وی در خصوص زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی هم گفت: در بخش کاتا مرحله نخست مسابقات انتخابی طی روزهای پنجم و ششم بهمن ماه برگزار می‌شود. اما در بخش کومیته مسابقات به سال آینده موکول شد. ضمن اینکه دو مرحله از مسابقات سوپر لیگ را نیز قبل از پایان سال خواهیم داشت تا کاراته کاها بتوانند در قالب تیم‌های باشگاههای خود نیز مبارزه کنند.

باقری در پایان گفت: امیدوارم جلساتی که با حضور کارشناسان و متخصصان در حالی برگزاری است، خروجی خوبی داشته باشیم تا در نهایت گزینش بازیکنان و کادر فنی شفاف و روشن باشد.