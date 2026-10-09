به گزارش خبرنگار مهر، توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای آسیایی و افزایش سهم تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصفهانی در بازارهای خارجی، به یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی برای تقویت تجارت خارجی استان تبدیل شده است؛ ظرفیتی که با تکیه بر توانمندی‌های صنعتی، معدنی و تولیدی اصفهان و بهره‌گیری از فرصت نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های تجاری و شکل‌گیری ارتباطات پایدار با شرکای اقتصادی خارجی باشد.

در همین راستا، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان ظهر جمعه، در دیدار با عبدالساده نیسی، دستیار رئیس‌کل و مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت بازارهای بین‌المللی برای توسعه صادرات و تقویت جایگاه اقتصادی استان تأکید کرد.

جمالی‌نژاد در این دیدار با اشاره به توانمندی‌های گسترده اصفهان در بخش‌های صنعت، معدن، صنایع تبدیلی و تولید محصولات مختلف اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های قابل توجهی برای نقش‌آفرینی در تجارت خارجی کشور برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌برداری مؤثر از این توانمندی‌ها در تعاملات اقتصادی بین‌المللی فراهم شود.

وی افزود: معرفی ظرفیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، شناسایی بازارهای جدید برای عرضه محصولات استان، تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی اصفهان و شرکای تجاری خارجی و تقویت زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش صادرات و ارتقای سهم استان در بازارهای جهانی منجر شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت بازارهای شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه‌قاره هند تصریح کرد: توسعه روابط تجاری با این مناطق باید متناسب با مزیت‌های اقتصادی و توان تولیدی استان دنبال شود تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصفهانی بتوانند حضور مستمر و مؤثرتری در بازارهای هدف داشته باشند.

جمالی‌نژاد همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان توسعه تجارت ایران و بخش خصوصی را برای تحقق اهداف صادراتی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: رفع موانع پیش‌روی صادرات، تسهیل ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با طرف‌های خارجی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای معرفی محصولات استان، می‌تواند مسیر توسعه تجارت خارجی و رونق اقتصادی اصفهان را هموار کند.

معرفی ظرفیت‌های اصفهان به هیأت‌های تجاری خارجی

در ادامه این دیدار، عبدالساده نیسی، دستیار رئیس‌کل و مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی اصفهان اظهار کرد: توانمندی‌های این استان زمینه مناسبی برای گسترش ارتباط با هیأت‌های تجاری کشورهای مختلف و افزایش حضور فعالان اقتصادی اصفهان در رویدادهای بین‌المللی فراهم کرده است.

وی با اشاره به آشنایی نمایندگان و فعالان اقتصادی خارجی با ظرفیت‌های استان در جریان برگزاری نمایشگاه گفت: در این رویداد، نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله هند، پاکستان و روسیه حضور داشتند و با بخشی از توانمندی‌های اقتصادی و مجموعه‌های فعال استان اصفهان آشنا شدند.

مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها فرصتی برای معرفی توان تولیدی و اقتصادی استان‌ها و ایجاد ارتباط اولیه میان بنگاه‌های داخلی و طرف‌های خارجی است؛ با این حال، تداوم این ارتباطات نیازمند برنامه‌ریزی و پیگیری مذاکرات در قالب نشست‌های تخصصی و تجاری است.

نیسی ادامه داد: اعضای هیأت‌های تجاری دعوت‌شده می‌توانند در نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط استان، زمینه‌های همکاری، نیازهای بازار و ظرفیت‌های مشترک را بررسی کنند و با شناخت دقیق‌تر از توانمندی‌های طرفین، مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی را دنبال کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از فرصت نمایشگاه‌های بین‌المللی برای توسعه تجارت خارجی بیان کرد: حضور هدفمند مجموعه‌های اقتصادی اصفهان در نمایشگاه‌های معتبر کشورهای مختلف، از جمله چین، می‌تواند به معرفی محصولات و توانمندی‌های استان، گسترش ارتباط با شرکای تجاری و فراهم‌شدن زمینه ورود به بازارهای جدید کمک کند.

توسعه ارتباطات تجاری با چین در دستور کار قرار گرفت

نیسی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گسترش تعاملات اقتصادی ایران و چین در آبان‌ماه اظهار کرد: در این بازه زمانی، برنامه‌هایی برای رفت‌وآمد و حضور هیأت‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور پیش‌بینی شده است که می‌توان از این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی اصفهان و توسعه ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف بهره گرفت.

وی افزود: آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی چین با توانمندی‌های تولیدی و صنعتی اصفهان می‌تواند زمینه شکل‌گیری ارتباطات تجاری مستمر را فراهم کند و فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری میان بنگاه‌های اقتصادی دو کشور به وجود آورد.

مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه‌قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: ارتباط میان هیأت‌های تجاری و استان اصفهان نباید به یک رویداد یا دیدار محدود بماند، بلکه لازم است این تعاملات به‌صورت مستمر پیگیری شود و زمینه حضور متقابل هیأت‌ها و فعالان اقتصادی در داخل و خارج از کشور فراهم آید.

در این دیدار، ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و تجاری اصفهان با کشورهای شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه‌قاره هند و راهکارهای تقویت حضور محصولات و تولیدات استان در بازارهای این مناطق مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه این همکاری‌ها با محوریت شناسایی بازارهای هدف، معرفی توانمندی‌های تولیدی و صنعتی، تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و شرکای خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای افزایش صادرات و حضور پررنگ‌تر اصفهان در تجارت منطقه‌ای و جهانی ایجاد کند.