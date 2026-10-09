به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج، با اشاره به ضرورت تقویت مدیریت کارآمد و پاسخ‌گو اظهار کرد: انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و توانایی، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی است و مسئولان باید منافع مردم را بر روابط شخصی، خانوادگی و جناحی ترجیح دهند.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم باید محور تصمیم‌گیری‌های مدیریتی باشد، افزود: مدیران انقلابی و جهادی با عملکرد مؤثر شناخته می‌شوند و لازم است به‌جای توجه به وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی، تمام ظرفیت خود را برای حل مشکلات مردم به کار بگیرند.

لزوم رفع موانع اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری

امام جمعه سنندج با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کردستان، خواستار رفع موانع اداری و مدیریتی پیش روی سرمایه‌گذاران شد و تصریح کرد: توسعه استان نیازمند تصمیم‌های عملی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه اشتغال و کاهش مشکلات معیشتی مردم است.

رستمی همچنین با اشاره به وعده‌های مطرح‌شده درباره ورود خودروهای خارجی در چارچوب منطقه آزاد کردستان، خواستار روشن شدن وضعیت این موضوع شد و گفت: باید مشخص شود این وعده در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید به‌جای ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، مسیر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را هموار کنند و با پاسخ‌گویی شفاف، زمینه تحقق مطالبات مردم را فراهم آورند.

امام جمعه سنندج در ادامه سخنان خود، امنیت را از الزامات پیشرفت و آبادانی جامعه دانست و با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی اظهار کرد: در کنار برقراری امنیت، باید برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و تقویت توان اقتصادی خانواده‌ها نیز برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های استان برای ایجاد فرصت‌های شغلی افزود: مقابله با مشکلات اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی، نیازمند اقدامات مؤثر و استفاده صحیح از توانمندی‌های موجود در کردستان است.

رستمی همچنین با اشاره به وضعیت جوانان، بر ضرورت رفع موانع پیش روی اشتغال، ارتقای فرصت‌های آموزشی و فراهم کردن شرایط ازدواج آسان تأکید کرد و خواستار توجه جدی مسئولان به نیازها و مطالبات این قشر شد.

وحدت ملی؛ سرمایه‌ای برای مقابله با توطئه‌های دشمنان

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، بصیرت، ولایت‌مداری و اتحاد مردم را از عوامل مهم پایداری انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: ملت ایران با حضور آگاهانه در عرصه‌های مختلف و حفظ همبستگی، تلاش دشمنان برای رسیدن به اهدافشان را ناکام گذاشته‌اند و این وحدت، عزت و سربلندی کشور را به همراه داشته است.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه همبستگی ملی از سرمایه‌های ارزشمند ایران به شمار می‌رود، بر ضرورت صیانت از این سرمایه اجتماعی تأکید کرد و افزود: مسئولان باید با رسیدگی به خواسته‌های مردم و ارائه خدمات صادقانه، اعتماد عمومی را تقویت کنند.

رستمی همچنین با تبریک هفته انتظامی، از تلاش‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از امنیت کشور و دفاع از کرامت و شرف مردم قدردانی کرد.

وی خدمتگزاری به مردم را مسئولیتی اساسی دانست و خاطرنشان کرد: حفظ انسجام جامعه، توجه به مطالبات عمومی و تلاش برای رفع مشکلات مردم، در کنار پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اقتدار و عزت کشور باشد.

تأکید بر تکریم والدین و رسیدگی به سالمندان

امام جمعه سنندج در ادامه با اشاره به جایگاه احترام به پدر و مادر در آموزه‌های اسلامی، نیکی به والدین و توجه به سالمندان را از ضرورت‌های اخلاقی و اجتماعی دانست.

وی با دعوت از مردم برای سرکشی به خانه‌های سالمندان و رسیدگی به وضعیت این افراد، بر اهمیت تقویت روحیه همدلی، مسئولیت‌پذیری و رعایت ارزش‌های دینی در جامعه تأکید کرد.