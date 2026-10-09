افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی منابع بانکی استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی، پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه منابع مالی و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان کرمان گفت: بخش قابل‌توجهی از مطالبات مردم کرمان در زمینه انتقال حساب‌های بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان محقق شده است و این روند با هدف تقویت منابع مالی استان ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در نتیجه اقدامات انجام‌شده، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به منابع استان کرمان افزوده شده است که این میزان، رشد حدود ۹ درصدی منابع استان را به همراه داشته است.

مدیرکل دفتر هماهنگی و سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کرمان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی تصریح کرد: به‌زودی نخستین مرکز تأمین مالی استان راه‌اندازی خواهد شد؛ مرکزی که با هدف ایجاد هم‌افزایی میان ارکان مختلف اکوسیستم تأمین مالی، زمینه هماهنگی بیشتر میان ظرفیت‌ها و ابزارهای مالی را فراهم می‌کند.

سعیدی، همچنین از میزبانی استان کرمان برای برگزاری نمایشگاه تأمین مالی کشور خبر داد و گفت: این نمایشگاه با محوریت بورس برگزار خواهد شد و می‌تواند زمینه تعامل بیشتر فعالان بازار سرمایه، شبکه بانکی و سایر بخش‌های مرتبط با تأمین مالی را فراهم کند.

وی در ادامه، به تغییرات شاخص‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از تحولات مثبت اقتصادی کرمان، صعود ۱۶ پله‌ای استان در شاخص کاهش نرخ تورم بوده است؛ موضوعی که در کنار بهبود مدیریت بازار، در ارزیابی وضعیت اقتصادی استان اهمیت دارد.

سعیدی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی استان کرمان اظهار کرد: حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع موجود در بانک‌های استان به پروژه‌های مصوب اختصاص یافته و این پروژه‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، تأمین اعتبار شده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت آثار اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها خاطرنشان کرد: پروژه‌های تأمین مالی‌شده، اشتغال‌زا هستند و اجرای آن‌ها می‌تواند به تقویت فعالیت‌های اقتصادی و بهبود شرایط اشتغال در استان کمک کند.