به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان، تحقیقات درباره ۹ دانشگاه برجسته آمریکا آغاز شد. این اقدامات دامنه کارزار دولت دونالد ترامپ علیه آنچه «تقلب در نظام مهاجرتی» می‌خواند را گسترش می‌دهد. این اقدام به گفته دولت، با هدف حفاظت از فرصت‌های شغلی آمریکایی‌ها دنبال می‌شود.

از زمان آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دولت او تلاش گسترده‌ای را برای کاهش شمار افراد متولد خارج از آمریکا و محدود کردن مسیرهای منتهی به اقامت و شهروندی این کشور در پیش گرفته است.

اقدامات جدید گسترده‌ترین برخورد دولت تا این مرحله با برنامه‌های مهاجرتی ویژه نیروی کار ماهر به شمار می‌رود. این تصمیم می‌تواند یکی از مسیرهای رایج کارکنان خارجی صنعت فناوری برای دریافت اقامت دائم آمریکا را مسدود کند و همزمان هشداری جدی به برخی از مهم‌ترین دانشگاه‌های پژوهشی این کشور باشد.

اتهام معاون ترامپ به مایکروسافت

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در این باره گفت: متاسفانه، هیچ شرکتی در آمریکا به اندازه مایکروسافت از این سیستم سواستفاده نکرده است.

ونس مدعی شد مایکروسافت سال گذشته شش هزار کارمند آمریکایی را اخراج کرده، در حالی که از ۶۳۰۰ ویزای موقت نیروی کار از نوع H-1B و نزدیک به سه هزار گرین‌کارت بهره‌مند شده است.

این اظهارات ساعاتی پیش از آن مطرح شد که دونالد ترامپ از شماری از میلیاردرهای صنعت فناوری، از جمله ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، به دلیل مشارکتشان در پیشرفت آمریکا تقدیر کرد.

جالب آنکه نادلا پیش‌تر با ویزای H-1B در آمریکا حضور داشته است. ایلان ماسک، دیگر فردی که مورد تقدیر قرار گرفت، نیز از همین نوع ویزا استفاده کرده بود. سه نفر دیگر از مدیرعاملانی که مورد تقدیر قرار گرفتند نیز مهاجر هستند.

بر اساس داده‌های وزارت کار آمریکا، مایکروسافت بزرگ‌ترین شرکت از نظر تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در فرایند دریافت گواهی دائمی اشتغال نیروی کار خارجی، موسوم به PERM، است.

در این فرایند که برای دریافت بیشتر گرین‌کارت‌های مبتنی بر اشتغال الزامی است، کارفرما باید نشان دهد استخدام نیروی خارجی به دستمزدها یا فرصت‌های شغلی کارکنان آمریکایی لطمه نمی‌زند.

مایکروسافت در بیانیه‌ای اعلام کرد حدود ۸۰ درصد از درخواست‌های ویزای H-1B که این شرکت در آخرین سال مالی ثبت کرده، مربوط به تمدید ویزا یا تغییر وضعیت مهاجرتی کارکنان فعلی بوده است، نه استخدام نیروهای جدید.

این شرکت در ماه جولای اعلام کرده بود که قصد دارد ۴۸۰۰ شغل، معادل حدود ۲.۱ درصد از کل نیروی کار جهانی خود، را حذف کند.

به گفته کیت ساندِرلینگ، وزیر کار آمریکا، اعلام کرد تعلیق برنامه گرین‌کارت شامل شرکت‌های دیگری نیز از جمله کاگنیزنت، اینفوسیس، تاتا کانسالتنسی سرویسز، ویپرو و اچ سی ال تکنولوژیز می شود.

ساندرلینگ گفت: هیچ درخواست جدیدی برای گواهی دائمی اشتغال مرتبط با این شرکت‌ها را نمی‌پذیریم و هیچ‌یک از درخواست‌های در حال بررسی آنها را نیز پردازش نخواهیم کرد.

از سوی دیگر داده‌های مهاجرتی آمریکا نشان می دهد آمازون در سال مالی ۲۰۲۶ بزرگترین استخدام‌کننده افراد با ویزای H-1B آتأیید شده، بود. پس از آمازون، شرکت‌های تاتا کانسالتنسی سرویسز، اینفوسیس، اپل و مایکروسافت قرار داشتند.

به گفته ونس تعلیق‌ها تا هر زمانی که لازم باشد، ادامه خواهند یافت و دولت می‌خواهد شرکت‌ها روش‌های استخدام خود را تغییر دهند.

۹ دانشگاه مطرح آمریکا تحت تحقیق قرار گرفتند

در کنار این موارد معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دولت درباره ۹ دانشگاه آمریکایی، از جمله هاروارد، ییل و استنفورد، تحقیق خواهد کرد. زیرا آنها از ویزاهای ویژه بازدیدکنندگان و تبادل علمی سواستفاده کرده‌اند تا امکان پرداخت دستمزدهای پایین‌تر از سطح متعارف به نیروی کار را فراهم کنند و به این ترتیب، به دستمزد کارکنان آمریکایی لطمه بزنند.

دانشگاه براون و مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) نیز در میان مراکز آموزشی مورد تحقیق قرار دارند.

آنتونی دِسپوزیتو، بازرس کل وزارت کار آمریکا، گفت: احضاریه‌های لازم برای آغاز تحقیقات از قبل صادر شده‌اند.

به گفته او، بازرسان بررسی خواهند کرد که آیا نفوذ خارجی، روابط مالی نامتعارف یا سوءاستفاده از ویزاها، سلامت و استقلال پژوهش‌هایی را که با بودجه دولت فدرال تأمین مالی می‌شوند، به خطر انداخته است یا خیر.

در این میان سارا اشپریتزر، معاون شورای آموزش آمریکا که نماینده رؤسای کالج‌ها و دانشگاه‌هاست، گفت: این موضوع می‌تواند تأثیر اقتصادی بسیار گسترده‌ای بر کل اقتصاد آمریکا داشته باشد.دانشجویان بین‌المللی در گذشته سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار در آمریکا هزینه می‌کردند.