به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مصلای این شهر ایراد شد با اشاره به سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی در ۱۹ مهرماه، این سفر را از مقاطع مهم تاریخ استان دانست و اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب در این سفر درباره مسائل راهبردی کشور و استان از جمله جمعیت، خانواده، سبک زندگی اسلامی، مساجد، کشاورزی، دامپروری و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری سخن گفتند.

وی با بیان اینکه این رهنمودها باید از سطح توصیه و برنامه‌های اداری فراتر برود و به گفتمانی عمومی در جامعه تبدیل شود، افزود: اجرای راهبردهای مطرح‌شده در این سفر می‌تواند زمینه‌ساز توسعه، اشتغال و پیشرفت واقعی خراسان شمالی باشد.

حضرت معصومه(س)؛ الگویی برای ولایت‌مداری و بصیرت

امام جمعه مانه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س)، ایشان را الگویی برای زنان و مردان جامعه اسلامی دانست و گفت: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن حضرت، ولایت‌مداری، شناخت امام زمان خود و تعهد و اطاعت‌پذیری از ایشان بود.

ابراهیمی‌فرد با اشاره به شرایط دشوار دوران امامت امام رضا(ع) و شکل‌گیری شبهه‌ها درباره جایگاه امامت، اظهار کرد: در چنین شرایطی، حضرت معصومه(س) با شناخت و تبعیت از امام زمان خود، الگوی روشنی از ولایت‌مداری را به جامعه ارائه کرد.

وی با تأکید بر اینکه محبت اهل‌بیت(ع) باید با شناخت و عمل همراه باشد، افزود: صرف علاقه به اهل‌بیت(ع) برای ولایت‌مداری کافی نیست؛ بلکه شناخت جایگاه امام، درک شرایط جامعه و تبعیت در زمان تصمیم‌گیری و عمل نیز اهمیت دارد.

امام جمعه مانه ادامه داد: گاهی در شرایط غبارآلود، حق و باطل درهم آمیخته می‌شوند و افراد به دلیل نداشتن شناخت کافی دچار تردید می‌شوند؛ ازاین‌رو، بصیرت و شناخت درست مسائل، در کنار صبر و استقامت، از ضرورت‌های حرکت در مسیر حق است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از درس‌های زندگی حضرت معصومه(س)، فریب‌نخوردن از شایعات و شبهه‌هاست، تصریح کرد: انسان باید با شناخت درست شرایط، در برابر فشارها و دشواری‌ها ایستادگی کند و اجازه ندهد حوادث سیاسی و اجتماعی، او را از مسیر باورها و آرمان‌هایش دور کند.

هشدار درباره کاهش جمعیت و افزایش سالمندی

ابراهیمی‌فرد با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر موضوع جمعیت در سفر به خراسان شمالی، کاهش ازدواج و موالید و افزایش سن ازدواج و سالمندی را از مسائل مهم کشور برشمرد و گفت: مسئله جمعیت تنها به تعداد افراد محدود نمی‌شود، بلکه با آینده اقتصادی، توان نیروی انسانی، امنیت ملی و قدرت کشور ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: جامعه‌ای که با کاهش جمعیت جوان و افزایش شمار سالمندان روبه‌رو شود، در تأمین نیروی کار و اداره امور اقتصادی و اجتماعی با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

امام جمعه مانه با تأکید بر ضرورت توجه جدی به سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری خاطرنشان کرد: موضوع جمعیت باید به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شود و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در کنار خانواده‌ها برای رفع موانع ازدواج و فرزندآوری تلاش کنند.

سبک زندگی اسلامی؛ فراتر از ظاهر و پوشش

وی سبک زندگی اسلامی را از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر شهید انقلاب در سفر به خراسان شمالی عنوان کرد و گفت: توجه به سبک زندگی اسلامی تنها به ظواهر محدود نمی‌شود، بلکه اندیشه، رفتار، خانواده، فرهنگ و الگوهای اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد.

ابراهیمی‌فرد با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: حجاب و عفاف در نگاه اسلامی با حفظ کرامت انسانی و هویت زن ارتباط دارد و زنان ایرانی در کنار پایبندی به ارزش‌های دینی، در عرصه‌های علمی، اجتماعی، مدیریتی، ورزشی و فرهنگی حضور مؤثری داشته‌اند.

وی با اشاره به موفقیت ورزشکاران دارای معلولیت و افتخارآفرینی آنان برای کشور، افزود: محدودیت‌های جسمی مانع دستیابی به جایگاه‌های ارزشمند و کسب افتخار نمی‌شود و این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی افراد در عرصه‌های مختلف است.

مسجد، مدرسه و بسیج؛ سه ظرفیت برای تربیت نسل جوان

امام جمعه مانه با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر نقش کانون‌های فرهنگی مساجد، همکاری مسجد، مدرسه و بسیج را در تربیت نسل جوان و تقویت هویت دینی و ملی ضروری دانست.

وی گفت: کانون‌های فرهنگی مساجد در صورت تعامل و همکاری مؤثر با بسیج می‌توانند به بستری برای رشد و بالندگی نوجوانان و جوانان تبدیل شوند و در ارتقای کیفیت زندگی فرهنگی و اجتماعی آنان نقش‌آفرینی کنند.

ابراهیمی‌فرد با بیان اینکه مدارس به روایت درست، امیدآفرینی و تقویت انسجام ملی نیاز دارند، افزود: اگر نهادهای فرهنگی کشور در تبیین واقعیت‌ها برای نسل جدید فعال نباشند، روایت‌های دیگر جایگزین می‌شوند؛ بنابراین، باید با برنامه‌ریزی دقیق و حضور مؤثر در مدارس و مساجد، قدرت تحلیل و بصیرت دانش‌آموزان را افزایش داد.

وی تأکید کرد: تقویت امید، دوری از یأس، وحدت ملی، بصیرت و تکیه بر توان داخلی از مؤلفه‌های مهم پیشرفت کشور است و این مفاهیم باید در محیط خانواده، مدرسه و مسجد به نسل جدید منتقل شود.

معیشت مردم باید در اولویت برنامه‌های دولت باشد

امام جمعه مانه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به وضعیت اقتصادی خانوارها گفت: معیشت مردم باید یکی از اولویت‌های اصلی و جدی مسئولان باشد و آثار گرانی و تورم بر سفره خانوارها به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیمی‌فرد با اشاره به اینکه گرانی تنها به افزایش قیمت کالاها محدود نمی‌شود، اظهار کرد: کاهش قدرت خرید، حذف برخی اقلام ضروری از سبد مصرفی خانواده، به‌تعویق‌افتادن درمان و دشواری تأمین مسکن از جمله نشانه‌هایی است که فشارهای اقتصادی را در زندگی مردم آشکار می‌کند.

وی افزود: مسئولان باید آثار واقعی تورم بر زندگی مردم را بررسی کنند و برای کاهش فشارهای معیشتی، حمایت از خانوارها و بهبود قدرت خرید آنان برنامه‌های مؤثر و عملیاتی داشته باشند.

امام جمعه مانه با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی می‌تواند بر تاب‌آوری اجتماعی نیز تأثیر بگذارد، خاطرنشان کرد: توجه به معیشت مردم باید در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

گردشگری و ظرفیت‌های استان نیازمند برنامه‌ریزی جدی است

وی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان شمالی در حوزه گردشگری، آثار تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی، بهره‌گیری از این توانمندی‌ها را از مسیرهای توسعه اقتصادی استان دانست و گفت: باید مشخص شود چه میزان از ظرفیت‌های گردشگری استان برای ایجاد اشتغال و جذب گردشگر مورد استفاده قرار گرفته است.

ابراهیمی‌فرد افزود: بهره‌برداری اصولی از آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری، با رعایت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند زمینه حضور گردشگران از سایر استان‌ها و کشورهای دیگر را فراهم کند و به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب در سفر به خراسان شمالی تصریح کرد: مسئولان باید این ظرفیت‌ها را با برنامه‌ریزی عملیاتی دنبال کنند تا توصیه‌ها و راهبردهای مطرح‌شده به نتایج ملموس در حوزه اشتغال، تولید و توسعه استان منجر شود.

جبهه مقاومت در معادلات منطقه نقش‌آفرین است

امام جمعه مانه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و نقش جبهه مقاومت اظهار کرد: تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که گروه‌ها و جریان‌های مقاومت در معادلات منطقه‌ای تأثیرگذار هستند و نمی‌توان نقش آنها را در تغییر موازنه‌های منطقه‌ای نادیده گرفت.

وی با اشاره به تحولات مرتبط با یمن و انصارالله افزود: تحولات منطقه ضرورت توجه به نقش بازیگران مختلف و تأثیر مقاومت بر معادلات سیاسی و امنیتی غرب آسیا را برجسته کرده است.

ابراهیمی‌فرد همچنین با اشاره به جایگاه نیروهای انتظامی در تأمین امنیت جامعه گفت: امنیت از نیازهای اساسی زندگی اجتماعی است و نیروهای انتظامی در شرایط مختلف، از زندگی روزمره مردم تا موقعیت‌های حساس، مسئولیت مهمی در حفظ نظم و آرامش عمومی برعهده دارند.

ضرورت تبدیل رهنمودها به اقدامات عملی

امام جمعه مانه در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر لزوم پاسداشت دستاوردهای سفر رهبر شهید انقلاب به خراسان شمالی اظهار کرد: سالروز ۱۹ مهر فرصتی برای بازخوانی رهنمودهای مطرح‌شده درباره مسائل اساسی استان و ارزیابی میزان تحقق آنهاست.

وی افزود: موضوعاتی مانند جمعیت، خانواده، سبک زندگی اسلامی، تقویت مساجد، توسعه کشاورزی و دامپروری، گردشگری و بهبود معیشت مردم باید در برنامه‌ریزی‌های اجرایی استان جایگاه مشخصی داشته باشند.

ابراهیمی‌فرد تأکید کرد: نتیجه اجرای این راهبردها باید در زندگی مردم و شاخص‌های توسعه استان دیده شود و مسئولان با تلاش و برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه تبدیل ظرفیت‌های خراسان شمالی به فرصت‌های واقعی برای اشتغال، تولید و پیشرفت را فراهم کنند.