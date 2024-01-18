تعداد ولادت ها در زنجان ۶.۴درصد افزایش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ژالهچیان گفت: تعداد ولادتهای استان در ۳ ماهه سوم امسال ۳۵۹۵ واقعه بوده که نسبت به ولادتهای مدت مشابه سال قبل که تعداد ۳۳۸۰ واقعه بوده است افزایش ۶.۴ درصدی داشته است.
وی با تاکید بر ثبت بهموقع ولادت و وفات، گفت: خوشبختانه با ایجاد زیرساختهای لازم ثبت بهموقع ولادت در استان انجام میشود و در این بخش مشکلی وجود ندارد.
ژاله چیان با اشاره به امکان جدید سازمان ثبت احوال کشور، اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات الکترونیک، شهروندان زنجانی میتوانند از طریق سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir از اطلاعات خانواده و شجره نامه خود را مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه این درگاه خدمات یکپارچه الکترونیک مبتنی بر موبایل نیز طراحی و ارائه شده و در دسترس عموم قرار دارد، گفت: همچنین شهروندان میتواند از خدمات الکترونیک و غیرحضوری این سازمان نظیر اطلاعات پایگاه خانواده، ثبت نام کارت هوشمند ملی و درخواست تغییر نام بهرهمند شوند.
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان افزود: این سامانه همزمان به صورت مستقل در نشانی sahim.sabteahval.ir درگاه خدمات الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور و نیز پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در دسترس است.
ژالهچیان با اشاره به اینکه این سامانه با مبنای ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوری به خانوادههای ایرانی راهاندازی شده است، خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند با ثبتنام در این سامانه بخشی از شجرهنامه خود را شامل آخرین اطلاعات والدین، فرزندان و همسر خود را مشاهده کنند.
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