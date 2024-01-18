۹۷۰۰ شغل برای مددجویان کمیته امداد سمنان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری بعد از ظهر پنجشنبه در جام رسانه‌ای امید به میزبانی سالن شهید بسطامی سپاه استان سمنان بیان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۹ هزار و ۷۰۰ شغل برای مددجویان کمیته امداد استان سمنان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد همچنین در کنار تسهیلات، مقوله آموزش و اشتغال‌زایی را در دستور کار دارد، افزود: مشاغل ایجاد شده برای مددجویان استان در ۳۵۰ رسته شغلی شامل دامداری، قالیبافی، مشاغل خانگی و روستایی، کشاورزی و خدمات و … بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه تعهد این اداره کل در سامانه رصد دو هزار و ۸۰۰ شغل در سال ۱۴۰۲ بوده است، ابراز کرد: در ۹ ماهه امسال دو هزار و ۶۶۰ شغل برای مددجویان کمیته امداد استان ایجاد شده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از طرح‌های اشتغال‌زایی مددجویان استان سمنان در روستاها و ۴۰ درصد در شهرها بوده است، گفت: استفاده از کارآفرینان استان برای جذب مددجویان کمیته امداد در سراسر استان در فرصت‌های شغلی از جمله دیگر اقدامات در زمینه اشتغال‌زایی بوده است.

وی با بیان اینکه ۲۱۰ مددجوی کمیته امداد استان سمنان در صنایع و کارخانه‌های صنعتی استان مشغول به کار شده‌اند، بیان کرد: برای رفع مشکل بازار فروش محصولات تولیدی مددجویان کمیته امداد در سکوهای بازار الکترونیکی سراسر کشور ۲۵۰ غرفه ایجاد شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از راستی آزمایی مشاغل ایجاد شده برای مددجویان استان خبر داد و ابراز کرد: کمیته امداد بر اساس رصد صورت گرفته در سامانه‌های مرتبط ۹۸ درصد ایجاد اشتغال واقعی داشته است.

ذوالفقاری با بیان اینکه تمام تسهیلات بانکی اشتغال‌زایی مددجویان کمیته امداد تا زمان ایجاد شغل پرداخت نمی‌شود، گفت: تمام طرح‌های اجرایی از سوی مددجویان کمیته امداد استان سمنان بعد از اشتغال تا چهار سال به صورت هوشمند نظارت می‌شوند.