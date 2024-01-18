منش حاج قاسم به یک مکتب تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور شامگاه پنجشنبه در یادواره ۶۴۰ شهید والامقام شهرستان لنگرود اظهار کرد: موفقیت اسلام بدون مجاهدت در راه خدا میسر نیست شاهد این ادعا کلام نورانی وحی گفتار، سیره و روش پیامبران اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت است.

وی با اشاره به اینکه پیامبر تمام عمرش به مجاهدت گذشته است، افزود: کسانی که به جنگ با پیامبر می‌آمدند مشرک و کافر و ادعای اسلام نداشتند اما افراد که جای سجده بر پیشانی آنان بود در مقابل حضرت علی ایستادند.

جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امام علی (ع) ادامه داد: شهادت هدفی است که در انتهای مسیر مجاهدت به دست می‌آید و هر کدام این شهدا مقدمه شهادتشان مجاهدت در راه خدا بود.

سردار غیب پرور اضافه کرد: بزرگترین، عمیق‌ترین و اثرگذارترین مبحثی که از مکتب شهدا به دست می‌آوریم فهم و بصیرت در دین است فتنه‌هایی که در این دوران صورت گرفته با همین فهم و درک مکتب شهدا خنثی گردیده است‌.

وی با بیان اینکه این انقلاب مقدمه یک اصل است، گفت: از خدا بخواهیم که بر این اصل باشیم زیرا مجاهدت این است که در هر عرصه از انقلاب اسلامی حاضر شویم.

غیب پرور با اشاره به اینکه در فتنه سال گذشته تمام دشمنان از منافقین تا سلطنت طلبان پای کار بودند ولی انقلاب به لطف خدا و خون شهدا و هوشیاری مردم پابرجا ماند، افزود: دشمن نمی‌خواهد انقلاب باشد این تقابل به حق و باطل و این نزاع دشمن معاند با انقلاب تمام شدنی نیست تا زمانیکه صاحب زمان ظهور کند.

جانشین فرمانده کل سپاه در قرار گاه امام علی (ع) با تاکید بر اینکه خون شهدا حق الناس است، تصریح کرد: حاج قاسم این انسان برجسته در حیات انقلاب اسلامی سایه افکنده تا امروز این انقلاب اسلامی پابر جا بماند.

وی با بیان اینکه یکی از زایش‌های انقلاب اسلامی حاج قاسم بوده که منش او به یک مکتب تبدیل شده و دشمن از همین واهمه دارد، افزود: خون شهید حق‌الناس است و پاسخ منطقی به پاسداشت خون شهید، دفاع از انقلاب اسلامی است‌.

وی با بیان اینکه هر انتخابات یک رفراندوم در کشور است، گفت: دشمن، همه عرصه‌ها و حضور مردم در انتخابات را رصد می‌کند تا بر اساس آن علیه کشور و مردم این سرزمین برنامه‌ریزی کنند.

سردار غیب پرور با تاکید بر اینکه بایستی با مشارکت بالا در انتخابات، مجاهدت خود در راه خدا و انقلاب را به ثبت برسانیم، افزود: انقلاب اسلامی دشمنان زیادی دارد و تلاش می‌کنند تا با روش‌های مختلف و ایجاد فتنه در کشور انقلاب اسلامی را نابود کنند.