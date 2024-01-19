فعالیت سامانه بارشی در سیستان و بلوچستان

محسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به صدور هشدار شماره ۳۵ هواشناسی سطح زرد جوی، افزود: بر اساس نتایج نقشه‌های پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، از اوایل وقت امروز جمعه تا صبح شنبه (۲۹ تا ۳۰ دی) در سطح استان به ویژه در شهرستان‌های زاهدان، تفتان، خاش، فنوج، قصرقند، لاشار، راسک، سرباز، نیکشهر، رخداد بارش باران، برخی نقاط رگبار و رعدوبرق، تندبادهای لحظه‌ای، مه، کاهش موقتی و محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: در طی این ایام، در فعالیت‌های کوهنوردی احتیاط و از اسکان و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در زمان بارندگی خودداری شود.

وی در ادامه تاکید کرد: از محصولات کشاورزی محافظت و از چرای دام در مناطق مرتفع خودداری و احتیاط در ترددهای دریایی در نظر گرفته شود.