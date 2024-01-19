  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ دی ۱۴۰۲، ۸:۵۳

مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان خبر داد؛

فعالیت سامانه بارشی در سیستان و بلوچستان

فعالیت سامانه بارشی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد.

محسن حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به صدور هشدار شماره ۳۵ هواشناسی سطح زرد جوی، افزود: بر اساس نتایج نقشه‌های پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، از اوایل وقت امروز جمعه تا صبح شنبه (۲۹ تا ۳۰ دی) در سطح استان به ویژه در شهرستان‌های زاهدان، تفتان، خاش، فنوج، قصرقند، لاشار، راسک، سرباز، نیکشهر، رخداد بارش باران، برخی نقاط رگبار و رعدوبرق، تندبادهای لحظه‌ای، مه، کاهش موقتی و محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: در طی این ایام، در فعالیت‌های کوهنوردی احتیاط و از اسکان و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در زمان بارندگی خودداری شود.

وی در ادامه تاکید کرد: از محصولات کشاورزی محافظت و از چرای دام در مناطق مرتفع خودداری و احتیاط در ترددهای دریایی در نظر گرفته شود.

کد مطلب 5998456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها