به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه اسناد تاریخی «۱۵۰ سال مبارزه با استعمار و استبداد از قاجار تا انقلاب اسلامی» چهارشنبه ۲۷ دی در حاشیه آئین اختتامیه سومین دوره جایزه کتاب تاریخ انقلاب اسلامی ایران در برج آزادی افتتاح شد و تا سه شنبه ۱۷ بهمن ادامه دارد.

اسناد این نمایشگاه مبارزه ملت ایران با استعمار از دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی را روایت می‌کنند. از سندهای دوران مشروطه در این نمایشگاه می‌توان به اسناد دخالت بیگانگان، اسناد عوامل نفوذ، اسناد به دار کشیدن و شهادت شیخ فضل‌الله نوری و در نهایت اسناد کودتای سال ۱۲۹۹ است.

از دوران پهلوی نیز اسناد مالی رضاخان و زمین‌خواری‌ها (رضاخان ۴۴ هزار سند ملکی داشته است)، اسناد دخالت رضاشاه در انتخابات مجلس تا اسناد دخالت‌های بیگانگان در جای جای کشور وجود دارد.

اسناد این نمایشگاه دوره نفوذ و سلطه را روایت می‌کنند. نفوذ در دوران قاجار است. ایرانیان در آن دوره خواستار عدالتخانه بودند که استعمار آن را به انحراف کشید و کار را به دیکتاتوری رساند. بعد دوران سلطه است و تلاش ملت برای مقابله با آن تا اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی می‌رسد. به باور تحلیلگران اکنون نیز دوران نفوذ دوم است و باید مراقب بود که کار به سلطه دوباره نکشد. چنین نمایشگاهی می‌تواند تجربیات دوره نفوذ و سلطه گذشته را پیش چشم مخاطبان گذاشته و آگاهی‌های تاریخی لازم را به آنان بدهد.

نمایشگاه اسناد تاریخی «۱۵۰ سال مبارزه با استعمار و استبداد از قاجار تا انقلاب اسلامی» با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران، پژوهشکده تاریخ معاصر و مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی (برج آزادی) برپا شده است.

رویداد مورد اشاره تا سه شنبه ۱۷ بهمن (همه روزه به جز شنبه‌ها) از ساعت ۹ تا ۱۸ در تالار آئینه برج آزادی برپا است.