به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، جلسه هماهنگی سرپرستان کاروان های اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا با مسئولان کمیته برگزاری و شورای المپیک آسیا که در پی کمبود محل اسکان و تخت های مورد نیاز تشکیل شده بود، پس از اعتراضات مکرر سرپرستان به چالش کشیده شده و در نهایت نیمه کاره خاتمه یافت.

اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی کشورمان ضمن بیان این مطلب ابرازداشت: در پی عدم پیش بینی های لازم و ضعف کمیته برگزاری بازیها در ارائه خدمات، برای حل مشکل اسکان و تخت های مورد نیاز،نشست مشترکی با حضورسرپرستان کاروان های اعزامی کشورها و مسئولان کمیته برگزاری بازیها و OCA تشکیل گردید که در پی اعتراضات مکرر سرپرستان کاروان ها از ناآمادگی میزبان در تامین اسکان و سیستم حمل و نقل مناسب، این نشست به چالش کشیده و در نهایت نیمه کاره خاتمه یافت و مسئولان شورای المپیک آسیا اعلام کردند که خودشان نشستی برگزار و تصمیمات اتخاذ شده را اعلام خواهند کرد.

وی ادامه داد:تقریبا از اوایل سال گذشته بود که به شخصه به عدم تجربه و تغییرات پی در پی در تصمیمات کمیته برگزاری بازیها اعتراضاتی داشته و عنوان کردم با این روند قطعا بازیها دچار مشکل می شود ودر حال حاضر و در عمل هم می بینیم در حالیکه شمارش معکوس افتتاحیه بازیها شروع شده و سرپرستان کشورهای آسیایی در ناگویا حضور دارند و تیمهای مختلف در حال ورود به محل برگزاری رقابت ها هستند، هنوز مشکلات اسکان و کمبود تخت و ترانسفر بر قوت خود باقی است بطوریکه برای جبران کمبود تخت، کمیته برگزاری تصمیم گرفت ظرفیت بسیاری از اتاق ها را از سه تخت به چهار تخت افزایش دهد.

دکتر رحیمی تصریح کرد:خود مسئولین شورای المپیک آسیا از این همه ناهماهنگی و عدم تامین حداقل های بازیها مثل اسکان و ترانسفر تعجب کردند شاید چون فکر می کردند ژاپنی های در گذشته میزبان خوبی برای بازیهای متعدد آسیایی و المپیک بودند این دوره هم همینطور است ولی در عمل می بینیم اینطور نیست و حتی با طرح این موضوع که باید برای اسکان تیم ها 48 ساعت قبل فرم پرکنید تا اگر جا داشتیم بدهیم ، بنوعی دچار پیچیدگی و سردرگمی تیم ها شده است.

سرپرست کاروان اعزامی در خاتمه ابراز داشت: ما از همان ابتدای سال قبل نسبت به برنامه ی کمیته برگزاری بازی ها و دستکم گرفتن رقابت ها از سوی میزبان هشدارهای لازم را داده بودیم ولی فکر می کردیم با گذشته زمان آنها در صدد رفع این مشکلات برآیند که در عمل اینطور نشد، بعنوان مثال تیم بسکتبال اردن که چند روز قبل وارد آیچی ناگویا شد جا برای اسکان نداشت و همه آنها را در دو اتاق جا داده بودند تا ببینند چکار باید کرد،در واقع کمبود اسکان باعث گردید تا کمیته برگزاری بازیها پیشنهاد دهد کادر فنی تیم های ورزشی را در هتلی مجزا و ورزشکاران را در هتلی دیگر اسکان دهند که شدیدا مورد اعتراض ما و سرپرستان دیگر کشورها قرار گرفت و به شخصه اعتراض کردم و گفتم مگر می شود ورزشکار جای دیگر باشد و مربی جای دیگر، مضاف بر این مشکل حمل و نقل را هم داریم که با توجه به اهمیت زمان و سروقت رسیدن تیم ها، تمهیدات درستی در این زمینه از سوی میزبان اندیشیده نشده است.