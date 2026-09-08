  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۷

۹ کیلومتر از کریدور شمال-جنوب تا پایان مهر زیر بار ترافیک می‌رود

۹ کیلومتر از کریدور شمال-جنوب تا پایان مهر زیر بار ترافیک می‌رود

سقز- مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: با تکمیل عملیات اجرایی،۹ کیلومتر از قطعه یک الف کریدور شمال-جنوب در محدوده جاده سقز-بوکان تا پایان مهرماه  آماده بهره‌برداری و زیر بارترافیک خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری صبح سه شنبه در جریان بازدید از قطعه یک الف کریدور شمال-جنوب در محور سقز-بوکان اظهار کرد: این قطعه ۲۲ کیلومتر طول دارد و بر اساس تعهد پیمانکار، ۹ کیلومتر از آن تا پایان مهرماه امسال تکمیل و برای تردد خودروها آماده خواهد شد.

وی پرداخت مطالبات پیمانکار را یکی از مسائل مهم در روند اجرای پروژه عنوان کرد و افزود: تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات می‌تواند نقش مهمی در تسریع عملیات اجرایی این محور داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین از اجرای عملیات روکش آسفالت در پنج کیلومتر از محور سقز-بوکان خبر داد و گفت: این محدوده از گردنه احمدآباد تا سرا تحت عملیات روکش آسفالت قرار می‌گیرد.

قادری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری راه‌های استان بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۳۵ کیلومتر از راه‌های کردستان با اعتباری حدود ۷۰۰ میلیارد تومان روکش آسفالت شده است.

وی تأمین قیر را از جمله چالش‌های موجود در اجرای پروژه‌های روکش آسفالت برشمرد و ادامه داد: رفع این مشکل می‌تواند روند اجرای عملیات بهسازی و نگهداری محورهای مواصلاتی استان را سرعت ببخشد.

کریدور شمال-جنوب در کردستان از طرح‌های مهم حوزه حمل‌ونقل استان به شمار می‌رود و تکمیل قطعات آن می‌تواند در ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر و بهبود ارتباط محورهای مواصلاتی شمال استان با شبکه اصلی حمل‌ونقل کشور مؤثر باشد.

کد مطلب 6940830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها