به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباس فرجپور سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ گفت: سامانههای دفاع هوایی کوتاه برد و ارتفاع پایین «۹ دی» نیروی هوافضای سپاه در رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت، اهداف واگذار شده توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور را با موفقیت رهگیری و منهدم کردند.
امیر سرتیپ دوم فرجپور گفت: استفاده از تجهیزات پدافندی مختلف و متعدد پدافند هوایی در ارتش جمهوری اسلامی و نیروی هوا فضای سپاه تحت هدایت و راهبری قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) در این رزمایش بیانگر قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در عرصه پدافند هوایی است که توانسته طی سالهای گذشته در مقاطع مختلف قدرتهای استکباری را مغلوب قاطعیت و توانمندی خود سازد.
سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲، اظهار داشت: توجه به موضوع دفاع در برابر تهاجم الکترونیک و سایبری و توانمندیهای سامانههای بومی در این حوزه از جمله دستاوردهای این رزمایش است چرا که سامانههای پدافند هوایی ارتش و سپاه در این رزمایش در محیط جنگ الکترونیک به مقابله با اهداف متخاصم پرداختند.
وی برقراری ارتباطات امن در لایههای مختلف را از جمله ضرورتهای شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور برشمرد و گفت: یکپارچگی امنیت در عرصه سایبرالکترونیک و پایداری ارتباطات در تمامی سطوح و لایههای ارتباطی از جمله مسائلی است که در رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ مورد توجه و تاکید جدی قرار گرفته است.
همچنین سامانه پدافندی برد کوتاه ۹ دی که در روز ۳۱ شهریور امسال در جریان رژه نیروهای مسلح در جوار حرم مطهر امام خمینی (ره) برای اولین بار به نمایش در آمد در این رزمایش نیز برای نخستین بار است که در رزمایش به کار گرفته میشود.
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