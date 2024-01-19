شهادت ۸ فلسطینی در حمله اشغالگران به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این عناصر اشغالگر بامداد امروز به اردوگاه طولکرم واقع در کرانه باختری حمله کردند. در جریان این حمله و تیراندازی آن‌ها به سمت شهروندان فلسطینی دست کم هشت فلسطینی به شهادت رسیدند.

عناصر اشغالگر صهیونیست به منطقه بیتا واقع در جنوب نابلس نیز یورش بردند.

شهر سلفیت واقع در کرانه باختری نیز بامداد امروز جمعه شاهد یورش وحشیانه عناصر اشغالگر بود به طوری که دست کم ۲ جوان فلسطینی در درگیری با عناصر صهیونیست زخمی شدند.

اشغالگران بعد از حمله به منطقه طمون واقع در جنوب طوباس و استقرار تک تیراندازها بر فزار خانه‌ها، تعدادی از جوانان فلسطینی را بدون دلیل موجه بازداشت کردند.

منطقه بیت امر واقع در شمال شهر الخلیل و منطقه الظاهریه در جنوب این شهر نیز شاهد حمله نظامیان صهیونیست بودند.

وزارت بهداشت فلسطین چند روز قبل اعلام کرده بود که از آغاز سال جدید میلادی ۴۱ فلسطینی در کرانه باختری در حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند.

این وزارتخانه افزود که شمار شهدای کرانه باختری از آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر گذشته نیز به ۳۶۰ نفر افزایش یافته است.

همچنین شمار بازداشت شدگان در کرانه باختری از آغاز نبرد طوفان الاقصی به حدود ۶۰۰۰ نفر رسیده است.