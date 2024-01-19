حراج ۵۰۰ قلم لوازم خانگی اموال تملیکی از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ۵۰۰ قلم کالا با قیمت پایه حدود ۲۰ میلیارد ریال در حراج‌های خرده‌فروشی اموال تملیکی از شنبه ۳۰ دی ماه در ۱۳ استان کشور عرضه می‌شود. این تعداد کالاها شامل لوازم خانگی، صوتی تصویری، تنظیف، سرمایشی و گرمایشی است.

بر این اساس، متقاضیان می‌توانند از شنبه تا سه‌شنبه نسبت به مشاهده و پیشنهاد قیمت کالا اقدام کنند.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات لازم می‌توانند به سایت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در بخش مزایده و حراج به قسمت «شرایط شرکت در مزایده و اخذ ضمانت‌نامه یا راهنما» مراجعه کنند و با آگاهی کامل برای شرکت در مزایده و خرید اموال موردنظر وارد سامانه ستاد الکترونیک دولت شوند.

گفتنی است، شرکت برای همه عموم آزاد است حتی کارکنان دولت نیز می‌توانند در این حراج‌ها شرکت کنند ولی بعد از برنده شدن باید به اداره کل اموال تملیکی در استان برگزارکننده حراج مراجعه کنند.