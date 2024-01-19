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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵

تنیسور ایران راهی فینال تور جهانی شد 

تنیسور ایران راهی فینال تور جهانی شد 

کسری رحمانی تنها نماینده ایران در مرحله نیمه نهایی به بازی پایانی تور جهانی تنیس راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی تور جهانی تنیس (J۲۰۰) در بخش دختران و پسران برگزار شد و در بخش پسران کسری رحمانی برای رسیدن به فینال بازی‌ها به مصاف حریف خود از ترکیه رفت.

در این بخش نماینده کشورمان توانست با نتیجه ۱-۶ و ۵-۷ مقابل الکساندر بلوث از ترکیه به پیروزی برسید و فردا برای کسب عنوان قهرمانی با نماینده لهستان مسابقه می‌دهد.

در بخش دختران نیز نمایندگان ترکیه به فینال راه یافتند.

هم اکنون نیمه نهایی بخش دونفره در حال برگزاری است.

در این دوره از رقابت‌ها و در بخش دختران ۳۲ تنیسور از کشورهای ترکیه، ایران، ایتالیا، صربستان، روسیه، هند، یونان، سوریه و لیتوانی و در بخش پسران ۵۰ بازیکن از کشورهای ترکیه، ایتالیا، صربستان، روسیه، هند، سوریه و لتونی حضور دارند.

این مسابقات از ۲۳ لغایت ۳۰ دی ماه در زمین‌های تنیس المپیک کیش برگزار می‌شود.

سرداوری این مسابقات بر عهده سامان حسنی سرداور نشان نقره کشورمان است و مهران قدسی مدیریت بازی‌ها را بر عهده دارد.

کد مطلب 5998634

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