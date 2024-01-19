اقدام سپاه پاسداران یک هشدار بسیار مهم به رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد اسماعیل‌نیا ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضمن تبریک موالید امام جواد و امیرالمومنین علی علیهما سلام الله و روز پدر به سنت نبوی اعتکاف اشاره و اظهار کرد: اعتکاف خلوتی برای راز و نیاز با خالق است که این خلوت گزینی لازمه تکامل انسان مؤمن است.

وی در بخش دیگری از خطبه به دیدار ائمه جمعه کشور با ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای پرداخت و بیان کرد: مقام معظم رهبری امامت جمعه را از سخت‌ترین کارها دانست و ما را به توجه به خدا و توجه به خلق و حضور در بین مردم، دلسوزی و محبت ورزی به آنها امر فرمودند.

حجت الاسلام اسماعیل نیا گفت: مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند، مردم ما مردم مؤمن و و فاداری هستند و باید قدر آنها را دانست، معظم له ضمن بیان اهمیت حضور مردم در همه صحنه‌ها به نقش مردم در انتخابات پرداختند و فرمودند، حضور مردم در انتخابات به معنی حقیقی کلمه لازم است البته انتخابات صرفاً تکلیف نیست بلکه حق مردم است.

امام جمعه شهرستان پارسیان به موفقیت سپاه پاسداران در حمله موشکی به مقر تروریست‌های داعش، موساد و جیش الظلم در اربیل، ادلب و پاکستان اشاره کرد و افزود: این اقدام شجاعانه و دقیق سپاه پیام‌های روشنی را به دوست و دشمن مخابره کرد، این اقدام یک هشدار بسیار مهم به رژیم صهیونیستی و همه آمرین و عاملین اقدامات تروریستی بود که اعلام کرد، اگر دشمنان قصد تداوم اقدامات تروریستی علیه ملت ایران داشته باشند دستان بلند ایران با موشک‌های نقطه‌زن هزاران کیلومتری روزگار آنها را سیاه خواهد کرد.

وی افزود: ما به دوستان اسرائیل در منطقه هم گفتیم که مزدوری برای اسرائیل علیه ایران به قیمت جانتان تمام خواهد شد.

اسماعیل نیا در بخش دیگر به تجاوز ارتش پاکستان به یکی از روستاهای مرزی اشاره کرد و بیان کرد: اقدام پاکستان محکوم است امیدواریم کشور همسایه و مسلمان پاکستان که سال‌ها تروریست‌ها از خاک او برای عملیات‌های تروریستی علیه ملت ایران استفاده کرده‌اند جایگاه خود را شناخته و با هوشیاری از افتادن در دام دشمنان اسلام پرهیز نموده و از هر اقدام تنش آفرین خودداری کند.