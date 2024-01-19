به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه شورای عالی امنیت ملی، روز پنج شنبه شورای عالی امنیت ملی طی دو جلسه فوق العاده به ریاست رئیس‌جمهور در صبح و عصر، رخدادهای مرتبط با عملیات انجام شده علیه مواضع گروه تروریستی جیش الظلم و واکنش پاکستان به این عملیات را بررسی کرد.

جلسات این شورا معمولاً در روزهای ابتدایی هفته برگزار می‌شود و از این رو تشکیل جلسه در روز پنج شنبه و آن هم در دو نوبت صبح و عصر نشان دهنده اهمیت ویژه ای است که نهاد امنیت ملی برای رخداد اخیر و روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان قائل است.

گروه تروریستی جیش الظم در مناطق غیرمسکونی کوه‌های عمق پاکستان اقدام به تأسیس پادگان نظامی و آموزشی کرده و ضمن جذب و آموزش عوامل تروریست، تحرکات تروریستی متعددی را در داخل خاک ایران انجام داده که با شهادت تعدادی از نیروهای نظامی و انتظامی و شهروندان عادی همراه بوده است.

با توجه به اشراف سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورمان بر تحرکات این گروه تروریستی، اطلاعات متقن حاکی از اجرای برنامه‌هایی از سوی این گروه برای انجام عملیات بزرگ تروریستی در مناطق شرقی ایران بوده است.

بر این اساس نیروهای مسلح کشورمان با انجام اقدام پیش‌دستانه این گروه تروریستی را زیر ضربه عملیاتی بردند و بخش قابل توجهی از تأسیسات، تجهیزات و نیروهای این گروه را نابود کردند.

با توجه به اقدام تقابلی پاکستان به عملیات پیش‌دستانه ایران یک مقام آگاه با اشاره به اقدام تقابلی پاکستان در واکنش به این عملیات گفت بر خلاف اخبار منتشر شده در رسانه‌ها این واکنش در جدار مرزی ایران و توسط چند پهپاد کوچک انفجاری صورت گرفته و بر خلاف عملیات ایران، بخشی از اتباع عادی پاکستانی ساکن در جدار مرزی در این حادثه مورد هدف قرار گرفته‌اند.

این مقام آگاه با توجه به برگزاری جلسه روز پنج شنبه شورای عالی امنیت ملی افزود: سیاست قطعی جمهوری اسلامی صیانت از چارچوب امنیت ملی کشور با همه ابزارهای موجود است و بر این اساس در آینده نیز هرگونه تحرکات و تدارک عملیات تروریستی از این دست، تحمل نخواهد شد.

در همین رابطه وزرای خارجه ایران و پاکستان نیز امروز جمعه به صورت تلفنی گفت‌گو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه پاکستان در این گفت‌وگو، آمادگی این کشور را برای همکاری با ایران در تمامی موضوعات بر اساس اعتماد و همکاری متقابل اعلام و بر لزوم همکاری نزدیک‌تر در زمینه مسائل امنیتی تاکید کرد.