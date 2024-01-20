به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشمی عصر شنبه در نشست خبری دومین کنگره بین‌المللی بهداشت و صنایع غذایی اظهار کرد: دبیرخانه کنگره حدود ۶ ماه است که فعالیت‌های اجرایی و علمی را آغاز کرده و موفق به اخذ مجوزهای بین‌المللی سازی کنگره شده است.

دبیر اجرایی دومین کنگره بین‌المللی بهداشت و صنایع غذایی با بیان اینکه از پنج گروه افراد برای حضور در این کنگره دعوت شده است، تصریح کرد: گروه اول را سخنرانان و افراد علمی حاضر در همایش تشکیل می‌دهند که در این خصوص ۱۲ سمپوزیوم مربوط به صنایع مختلف برگزار می‌شود. سیاست‌گذاران در حوزه صنعت غذا گروه دوم بوده که اهم آنها سیاست‌گذاران نظارت بر مواد غذایی از استان‌های مختلف هستند که از اداره استاندارد، سازمان ثبت و سازمان جهاد در حوزه کشوری و مقامات خوزستانی این سه بخش در برنامه حضور پیدا خواهند کرد.

وی اضافه کرد: گروه سوم را شرکت‌ها و صنایع غذایی تشکیل می‌دهند که تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ در صنعت غذا و دارو اعلام آمادگی کرده‌اند و در حال برنامه‌ریزی‌های لازم هستیم تا شاهد حضور چشم‌گیرتری از صنایع در این برنامه باشیم.

دبیر اجرایی دومین کنگره بین‌المللی بهداشت و صنایع غذایی گفت: بازرگان‌های داخلی و خارجی گروه دیگری هستند که با همکاری اتاق بازرگانی و تمرکز بر بازرگان‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس، از کشورهای عراق، قطر، امارات، عمان و کویت دعوت شده است، همچنین در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم از کشورهای بحرین و عربستان نیز بازرگان‌هایی در این برنامه داشته باشیم.

هاشمی ادامه داد: دانشجویان مرتبط با این صنعت به عنوان آینده سازان کشور، گروه پنجم را تشکیل می‌دهند؛ دانشگاه علوم پزشکی اهواز و معاونت غذا و دارو برگزار کننده این کنگره هستند، همچنین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اتاق بازرگانی و استانداری خوزستان برای برگزاری با ما همکاری دارند.

وی با اشاره به هدف از برگزاری همایش یادشده گفت: در گام اول قصد داریم فرصت‌های صادرات و سرمایه‌گذاری را در استان خوزستان تقویت کنیم یعنی بر فرصت‌های صادرات و سرمایه‌گذاری که می‌تواند از طریق خوزستان در صنعت غذا رخ دهد، تمرکز شده است.

دبیر اجرایی دومین کنگره بین‌المللی بهداشت و صنایع غذایی عنوان کرد: بیان چالش‌های تولید و صادرات مورد دیگری است که از زبان تولید کنندگان به سیاست‌گذاران منتقل می‌شود و به صورت بیانیه از طریق دبیرخانه شورای سلامت امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، به مقامات اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد. همچنین برای حضور شرکت‌های مختلف صنعتی خوزستان و سایر استان‌ها غرفه‌های نمایشگاهی برپا خواهد شد که در این راستا شرکت‌های بسیاری اعلام حضور کرده و در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بستری برای آنها فراهم شود که بتوانند محصولات خود را در مقابل بازرگانان ارائه دهند.

هاشمی اضافه کرد: برگزاری جلسات بی تو بی بین بازرگان‌ها و شرکت‌های تولیدی برنامه دیگری است که انجام خواهد شد تا موجب شود که فرصت‌های صادراتی شناخته و منجر به قراردادهای صادراتی شوند؛ همچنین قصد داریم کتابچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان خوزستان را تهیه و رونمایی کنیم.

وی در خصوص محورهای همایش مذکور گفت: فرصت‌های صادرات و سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع غذایی و سلامت محور، بازاریابی و شبکه سازی در صنایع غذایی، تکنولوژی‌های نوین در صنعت غذا، ارتقای کیفیت و کمیت غذا بعد از تولید و امنیت غذایی پایدار، محصولات نوآورانه، چالش‌های غذایی و محصولات فرا سودمند در صنعت غذا از محورهای این کنگره هستند.

به گزارش مهر، دومین کنگره بین‌المللی بهداشت و صنایع غذایی از ۳ تا ۵ اسفندماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار خواهد شد.