به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «زخم و زیتون، یادگاران و روزگاران» نوشته عباس خامه‌یار در سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار می‌شود.

برگزاری این‌مراسم با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام می‌شود و در آن جمعی از استادان و صاحبنظران حضور دارند تا «زخم و زیتون، یادگاران و روزگاران» را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند.

برنامه رونمایی از کتاب مورد نظر سه‌شنبه ۳ بهمن از ساعت ۱۰ در مرکز همایش‌های بین المللی (سالن فرهنگ) سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار می‌شود.