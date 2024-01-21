به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «زخم و زیتون، یادگاران و روزگاران» نوشته عباس خامهیار در سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار میشود.
برگزاری اینمراسم با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام میشود و در آن جمعی از استادان و صاحبنظران حضور دارند تا «زخم و زیتون، یادگاران و روزگاران» را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند.
برنامه رونمایی از کتاب مورد نظر سهشنبه ۳ بهمن از ساعت ۱۰ در مرکز همایشهای بین المللی (سالن فرهنگ) سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار میشود.
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