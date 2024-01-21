نبرد نیروهای مقاومت با اشغالگران در غزه و کرانه باختری ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در ۲ منطقه الکرامه و المخابرات در غرب شهر غزه خبر داد.

نبرد جانانه نیروهای فلسطینی با عناصر اشغالگر که به مرکز خان یونس نفوذ کرده اند همچنان ادامه دارد.

خبرنگار المیادین تصریح کرد که نیروهای مقاومت با اشغالگرانی که قصد دارند مجدداً به اردوگاه البریج در شمال نوار غزه نفوذ کنند درگیر شده اند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کرده اند که یک نظامی صهیونیست در جنوب نوار غزه به هلاکت رسیده و سه تن دیگر نیز به شدت زخمی شده اند.

نیروهای مقاومت در کرانه باختری نیز ایست و بازرسی نظامیان صهیونیست در دوتان واقع در نزدیکی شهر جنین را گلوله باران کردند.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) شب گذشته اعلام کردند که چندین عملیات را علیه نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه به انجام رسانده اند.

گردان‌های قدس تاکید کردند که مبارزان این گردان‌ها چندین جنگ‌افزار ارتش رژیم صهیونیستی را در یک کمین مهندسی حساب‌شده گرفتار کرده‌اند و با انفجار چندین بمب قوی این جنگ‌افزارها را منهدم و نظامیان صهیونیست سوار بر آن‌ها را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده‌اند.

علاوه بر این نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «رمیضه» واقع در شرق خان‌یونس با چندین خمپاره سنگین از سوی گردان‌های قدس گلوله‌باران شدند.