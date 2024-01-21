فعالیت مستشاران نظامی ایران با قدرت ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» در فضای مجازی ایکس نوشت: فعالیت مستشاران نظامی ایران در مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: رژیم اسراییل همدست اصلی جریان‌های تروریستی و دشمن درجه یک امنیت منطقه است.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: بی تردید شکست صهیونیست‌ها در مقابل اراده مردم غزه با اینچنین اقدامات بزدلانه تروریستی قابل جبران نخواهد بود.

وزیر خارجه ادامه داد: ضمن ادای احترام به روح بلند مستشاران نظامی شهید ایرانی در دمشق، از خداوند متعال علو درجات را برای این شهدا و صبر و آرامش قلبی برای بازماندگان مسئلت دارم.