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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۳

امیرعبداللهیان:

فعالیت مستشاران نظامی ایران با قدرت ادامه خواهد یافت

فعالیت مستشاران نظامی ایران با قدرت ادامه خواهد یافت

وزیرامور خارجه گفت: فعالیت مستشاران نظامی ایران در مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» در فضای مجازی ایکس نوشت: فعالیت مستشاران نظامی ایران در مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: رژیم اسراییل همدست اصلی جریان‌های تروریستی و دشمن درجه یک امنیت منطقه است.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: بی تردید شکست صهیونیست‌ها در مقابل اراده مردم غزه با اینچنین اقدامات بزدلانه تروریستی قابل جبران نخواهد بود.

وزیر خارجه ادامه داد: ضمن ادای احترام به روح بلند مستشاران نظامی شهید ایرانی در دمشق، از خداوند متعال علو درجات را برای این شهدا و صبر و آرامش قلبی برای بازماندگان مسئلت دارم.

کد مطلب 6000069
نفیسه عبدالهی

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