به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران، تمرین امروز یکشنبه یکم بهمن خود را از ساعت ۱۲ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کردند. بازیکنان ابتدا برای ۲۰ دقیقه در سالن بدنسازی به کشش و نرمش پرداختند، سپس وارد زمین چمن شدند تا تمرینی ۴۵ دقیقهای داشته باشند.
در این بخش، اوسمار ابتدا راندو در ۳ گروه را در دستور کار داشت. البته در جریان آن دروازههای کوچک هم تدارک دیده شده بود و گروهها باید توپ را درون دروازه قرار میدادند. پس از آن نیز فوتبال تمرینی در دو گروه مشکی و زرد انجام شد که با کریخوانی و هیجان بالا همراه بود.
نبیل باهویی و محمد مهدی احمدی به دلیل آسیبدیدگی، تمرین اختصاصی داشتند. همچنین گئورگی گولسیانی امشب به تهران میآید و با توجه به اقدامات پزشکی که در کشور خود دنبال کرد، فردا با حضور در تمرینات، شرایط وی توسط تیم پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز پرسپولیس هم در حالی برگزار شد که سید جلال حسینی و افشین پیروانی دو عضو کادر فنی سرخها باز هم در تمرینات حضور نداشتند.
