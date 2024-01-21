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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۳

دوومیدانی ماراتن قهرمانی آسیا - هنگ کنگ

پایان کار ملی پوشان ایران با کسب یک عنوان نهمی

پایان کار ملی پوشان ایران با کسب یک عنوان نهمی

تیم‌ ملی دوی ماراتن کشورمان با مقام نهمی منصور بیات در رقابت‌ قهرمانی آسیا به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی دوی ماراتن قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۴ به میزبانی هنگ کنگ و با حضور سه نماینده کشورمان برگزار شد. در پایان این رقابت ها منصور بیات با ثبت زمان ۲:۲۳.۲۸ ساعت در جایگاه نهم ایستاد.

صابر چرخی دیگر نماینده کشورمان دراین رقابت به دلیل مصدومیت از رسیدن به خط پایان رقابت بازماند.

تیم ملی دو ماراتن کشورمان با ترکیب منصور بیات و صابر چرخی به عنوان ورزشکار و محمد جواد صیادی نیز به عنوان مربی در رقابت دو ماراتن قهرمانی آسیا که به میزبانی هنگ‌کنگ برگزار گردید حضور یافت.

کد مطلب 6000897

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