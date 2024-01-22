دومین روز بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش، جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه دوم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳