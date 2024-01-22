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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۲۱

به ریاست قالیباف؛

دومین روز بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس آغاز شد

دومین روز بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس آغاز شد

دقایقی پیش، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال آینده در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش، جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه دوم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳

کد مطلب 6001086
زهرا علیدادی

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