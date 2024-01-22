به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، چهل و ششمین برنامه «مستندات یکشنبه» که زیرمجموعه سینماتک خانه هنرمندان ایران به پخش فیلمهای مستند میپردازد، به نمایش فیلم مستند «برای پایان دادن به تمام جنگها؛ اوپنهایمر و بمب اتم» اختصاص داشت. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی آن با حضور مازیار فکریارشاد منتقد سینما در سالن ناصری برگزار شد.
مازیار فکری ارشاد در این نشست گفت: ما در این گپ و گفت ناگزیریم به فیلم داستانی «اوپنهایمر» ساخته نولان هم اشاره کرده و ارجاعاتی به آن داشته باشیم. زیرا نزدیکیهای زیادی بین آنها وجود دارد و مقایسههایی در مورد کیفیت این ۲ اثر و منظری که وارد ماجرا شدهاند، میتوان داشت. مهمترین نکته در مورد این مستند، ایده اصلی آن بوده که در مورد شخصیت اوپنهایمر است. در واقع ما با کاراکتری مواجهیم که در زندگی خود سرشار از دوگانگیهای زیادی است. فکر میکنم در مستند روی این دوگانگیها تاکید ویژهتری صورت گرفته است. به طوری که از کودکی اوپنهایمر شروع کرده و نزدیکان او دربارهاش صحبت میکنند. او از همان کودکی کاراکتر ویژهای داشته و در ادامه که وارد فضای آکادمیک میشود، رگ و ریشه آلمانی و یهودیاش، موضوعی مهم هم در فیلم نولان و هم در این مستند است. خود این قضیه که آدم هم رگ و ریشه آلمانی داشته باشد و هم برای جنگ در برابر آلمان مامور به ساخت سلاح کشتار جمعی شود، اتفاق عجیبی است. بمبی که البته در نهایت بر سر کشور دیگری که ژاپن است آوار میشود. همچنین میتوان یهودی بودن او را در مقابل یهودی ستیزی آلمان نازی گذاشت. در نهایت باید بگویم زندگی شخصی او نیز پر از دوگانگیهاست. او به حزب کمونیست نزدیک بوده اما خیلی کمونیست جدی محسوب نمیشده و زندگی خانوادگی به سامانی نداشته است.
این منتقد سینما در ادامه توضیح داد: او معشوقهای در کنار خود داشته که تاثیر زیادی روی زندگیاش میگذارد. ما در فیلم نولان این تاثیرگذاری شخصیت زن در زندگی اوپنهایمر را میبینیم. به هر ترتیب ما دوگانگی زیادی در کاراکتر و سرنوشت این آدم میبینیم. او در اوایل این مستند نیز میگوید که هدفش از ساخت بمب اتم پایان دادن به هرگونه جنگی است. عنوان فیلم نیز از همین جا آمده است. ولی در عمل میبینیم که نه تنها این اتفاق بازدارنده نیست، بلکه باعث بروز بحرانهای اساسی مثل ماجراهای جنگ سرد در دهه ۶۰ و ۷۰ میشود. هرچه جلوتر میرویم، با شخصیتی عجیبتر مواجه میشویم.
فکری ارشاد در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: علاوه بر فیلم نولان، کتاب «پرومته آمریکایی» منبع اقتباس فیلم نولان بوده و نقش موثری دارد اما متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده است. اسمی که برای این کتاب انتخاب شده است، «پرومته آمریکایی» است. پرومته در اساطیر یونان، الههای بوده که خداوند به او اختیاراتی داده است. حتی آتش را به عنوان عنصری سمبلیک در اختیارش میگذارد، با این شرط که در اختیار انسان قرارش ندهد اما به دلیل روحیاتی که داشته یا وسوسه شیطانی، در نهایت آتش را در اختیار انسان قرار میدهد و مغذوب خداوند میشود. بنابراین به شکل سیزیف واری بالای کوهی به زنجیر کشده شده و سیمرغی هر روز بخشی از جگر او را میخورد و آن جگر تا فردا بازسازی میشده که مجددا این اتفاق تکرار شود.
وی افزود: این ماجرا در اساطیر کهن یونانی وجود دارد. در واقع کتاب شخصیت اوپنهایمر را با پرومته مقایسه کرده و از همین رو این عنوان برای آن انتخاب شده است. در این مستند نیز به این موضوع اشاره میشود. حتی دو نویسنده آن کتاب نیز در بخشی از این مستند حضور دارند و نکتههایی را مطرح میکنند.
این منتقد سینما بیان کرد: اوپنهایمر نابغهای بوده که میتوانسته موجب پیشرفت مرزهای علمی شود و آن را گسترش دهد. دوگانگیهایی که از آن صحبت میکنم از همین جا شروع میشود. زیرا خودش میگوید، نیتش از ساخت بمب اتم این بوده که این سلاح کشتار جمعی تبدیل به عنصری بازدارنده شده و جلوی جنگهای دیگر را بگیرد اما در عمل این اتفاق رخ نمیدهد. آنها نگران آلمان نازی بودند و برای مقابله با این کشور بمب را میسازند اما عاقبت مجبور میشوند در کشور ثالث که ژاپن است این سلاح را مورد استفاده قرار دهند. پیامد آن نیز، شخصیت اوپنهایمر در زندگی واقعی است که در فیلم نولان و در همین مستند آن را میبینیم؛ او با چالش اخلاقی عظیمی مواجه میشود؛ زیرا کارش تبعات و بازتاب بدی داشته و با عذاب وجدان شدیدی مواجه شده است.
فکری ارشاد در ادامه صحبتهایش گفت: در این مستند نیز به این موضوع اشاره شده که در حقیقت شخصیت اوپنهایمر بعد از اینکه با این چالش اخلاقی درگیر میشود، باز با یک دوگانگی تازه مواجه میشود. از سویی در آن زمان تبدیل به معروفترین شخصیت جهان میشود که در فیلم مستند نیز میبینیم. (به طوری که تقریبا روی جلد هر مجلهای عکسش میرود.) و هم باعث میشود که توجه مردم به علم فیزیک جلب شود. اما مستقیم یا غیر مستقیم مسوول جان صدها هزار نفر است. در فیلم نولان نیز این اتفاق بازسازی شده است؛ به طوری که رییس جمهور در دفتر خود میخواهد اوپنهایمر را مورد ستایش قرار دهد که با ساخت بمب اتم موجب تمامی جنگ شده است و اوپنهایمر در پاسخ میگوید: آقای رییس جمهور دستهای من خونی و آلوده است.
وی در پایان عنوان کرد: او همچنین به خاطر سوابق کمونیستی و موضع ضد جنگی که بعد از انفجار دوم اتمی در هیروشیما و ناکازاکی با آن مواجه شده است، تحت بازجویی کمیته مککارتی معروف نیز قرار میگیرد. مجموعه این موارد میتواند هر انسانی را از پا در بیاورد؛ چه رسد به آدمهایی که به دلیل نبوغ خود شاید حساسیتهای ویژهای هم داشته باشند. زیرا اکثرا آنها برخلاف ظاهرشان، میتوانند شخصیتهای شکنندهای داشته باشند.
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