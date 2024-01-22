به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، محققان بیمارستان ساوث هامپتون با پشتیبانی خیریهPlanets Cancer این مدل ها را می سازند که براساس بدن هر بیمار ساخته شده تا برای جراحی برنامه ریزی شود و همچنین از اقدامات غیرقابل بازگشتی که طی عمل انجام می شود، بهترین نتایج به دست آید.

داده های مربوط به اسکن های سی تی و ام آر آی بیماران مبتلا به کلانژیوکارسینوم ناف (نوعی سرطان مجرای صفراوی) برای ایجاد مدل‌های فیزیکی دقیق استفاده شد. در مرحله بعد جراحان این داده ها را تحلیل کردند تا مشخص کنند تومور را می توان به طور ایمن خارج کرد یا خیر. پیش از این گرفتن چنین تصمیمی قبل از انجام عمل جراحی ممکن نبود.

آرجون تاخر جراح سرطان پانکراس در این باره می گوید: استفاده از مدل های سه بعدی چاپ شده برای تصمیم گیری قبل و طی عمل و همچنین درک بهتر از رابطه آناتومی تومورها در ساختار اعضای بدن، هر روز بیشتر می شود. علاوه بر آن می توان از مدل سه بعدی برای آموزش تفاوت های ظریف آناتومی کبد در رابطه با این تومورهای پیچیده را به کارآموزان جراحی استفاده کرد. این یک فرصت منحصر به فرد برای استفاده از یک فناوری جدید برای کمک به بیماران مبتلا به یک بیماری دشوار است.

پیش‌بینی می‌ شود این فناوری در بیماران مبتلا به سایر تومورهای کبدی نیز به کار گرفته شود.