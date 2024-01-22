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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۵

سرهنگ باباپور خبر داد؛

کشف ۵۰ کیلوگرم تریاک جاسازی شده در خودرو وانت

کشف ۵۰ کیلوگرم تریاک جاسازی شده در خودرو وانت

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دستگیری ۲ قاچاقچی مواد مخدر و کشف ۵۰ کیلو گرم تریاک خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بیان داشت: روز گذشته مأموران اداره عملیات ویژه این پلیس با گشت زنی در محورهای مواصلاتی منتهی به شهر تهران به یک دستگاه خودروی وانت در حال عبور مشکوک شدند.

وی گفت: مأموران پس از مدتی تعقیب موفق شدند خودروی مذکور را در یک عملیات پلیسی متوقف و در بازرسی از این خودرو ۵۰ کیلوگرم تریاک جاسازی شده کشف کنند.

سرهنگ باباپور با بیان اینکه در این عملیات پلیسی راننده و سرنشین خودرو دستگیر شد، ادامه داد: متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

کد مطلب 6001335

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