کشف ۵۰ کیلوگرم تریاک جاسازی شده در خودرو وانت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بیان داشت: روز گذشته مأموران اداره عملیات ویژه این پلیس با گشت زنی در محورهای مواصلاتی منتهی به شهر تهران به یک دستگاه خودروی وانت در حال عبور مشکوک شدند.

وی گفت: مأموران پس از مدتی تعقیب موفق شدند خودروی مذکور را در یک عملیات پلیسی متوقف و در بازرسی از این خودرو ۵۰ کیلوگرم تریاک جاسازی شده کشف کنند.

سرهنگ باباپور با بیان اینکه در این عملیات پلیسی راننده و سرنشین خودرو دستگیر شد، ادامه داد: متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.