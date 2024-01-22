با طرح «قرار دوازدهم» به استقبال فجر انقلاب اسلامی می رویم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معممی مقدم، مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار کرد: امسال بقاع متبرکه و امامزادگان سراسر کشور دهه مبارک فجر را با طرح قرار دوازدهم آغاز می‌کنند.

وی با اشاره به لزوم بزرگداشت ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران، هیمنه پوشالی طاغوت را درهم شکست و طلیعه‌ای برای مبارزه و نفی طاغوت‌ها شد. از این رو بزرگداشت این رویداد الهی می‌بایست هر ساله با شکوهی مضاعف برگزار شود.

معممی مقدم بیان کرد: قرار دوازدهم با نام و یاد حضرت مهدی (عج) تاکنون اقدام‌ها و کمک‌های خیرخواهانه بسیاری را برای نیازمندان انجام داده است. به برکت موقوقات منطبق و با مشارکت خیران و نیکوکاران طرح قرار دوازدهم با شکوه خاصی در بقاع متبرکه سراسر کشور در حال اجراست.

وی اضافه کرد: این طرح در پی آن است که زمینه مشارکت همگانی را فراهم و با ترویج فرهنگ انفاق، نوعدوستی، مواسات، مؤمنین و خیراندیشان را به سوی مساعدت نیازمندان به نیابت از امام عصر (عج) سوق دهد.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به لزوم توجه به نیازهای مجاورین کم برخوردار بقاع متبرکه افزود: در یازدهمین اجرای طرح قرار دوازدهم که در ۱۲ بهمن ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود، تهیه و تأمین جهیزیه برای خانواده‌های کم برخوردار در دستور کار این طرح قرار گرفته است.

معممی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: بقاع متبرکه به عنوان مجریان طرح قرار دوازدهم آمادگی جذب خیرین با هر توان مالی را تحت عنوان مهدی یاوران دارند که مردم با مراجعه به مراکز افق بقاع متبرکه می‌توانند به خیل مشتاقان خدمت به امام زمان (عج) بپیوندند.