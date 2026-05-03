۱۰۴ کیسه برنج بین نیازمندان در بیرجند توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «قرار دوازدهم» طرحی با مشارکت مهدی یاوران است که در راستای محرومیت زدایی و ارائه خدمات اجتماعی از حدود سال ۱۴۰۰ توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با هدف یاری رساندن به محرومان جامعه به نیابت از امام زمان (عج) و با استفاده از ظرفیت های معنوی بقاع متبرکه و خیران اجرا می شود.

در این راستا دوازدهم هر ماه از طرف امامزادگان هر استان یا شهرستان و با کمک خیران و واقفین کمک های به نیازمندانی که از قبل شناسایی شده اند، می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح قرار دوازدهم هر ماه در روز دوازدهم توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و به نیابت از امام زمان(عج) اجرا می شود.

حجت الاسلام دادخدا خدایی اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح آن است که در بستر امامزادگان و در قالب مرکز افق اجتماعی هر استان و شهرستان با مشارکت خیران و واقفان به نیازمندان کمک شود.

وی ادامه داد: امروز هم در راستای اجرای طرح قرار دوازدهم ۱۰۴ کیسه برنج به ارزش ۳۰۰میلیون تومان از محل موقوفات «امیر اسماعیل و محمد ابراهیم» و همچنین موقوفه «بنگاه خیریه آبلوله» در قالب «قرار دوازدهم» به گروه هدف که توسط مرکز افق امامزادگان باقریه شناسایی شده اند، کمک می شود.