  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

در قالب «قرار دوازدهم»؛

۱۰۴ کیسه برنج بین نیازمندان در بیرجند توزیع می شود

۱۰۴ کیسه برنج بین نیازمندان در بیرجند توزیع می شود

بیرجند- رئیس اوقاف و امور خیریه بیرجند گفت: در راستای اجرای «قرار دوازدهم»، ۱۰۴ کیسه برنج به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان بین نیازمندان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «قرار دوازدهم» طرحی با مشارکت مهدی یاوران است که در راستای محرومیت زدایی و ارائه خدمات اجتماعی از حدود سال ۱۴۰۰ توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با هدف یاری رساندن به محرومان جامعه به نیابت از امام زمان (عج) و با استفاده از ظرفیت های معنوی بقاع متبرکه و خیران اجرا می شود.

در این راستا دوازدهم هر ماه از طرف امامزادگان هر استان یا شهرستان و با کمک خیران و واقفین کمک های به نیازمندانی که از قبل شناسایی شده اند، می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح قرار دوازدهم هر ماه در روز دوازدهم توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و به نیابت از امام زمان(عج) اجرا می شود.

حجت الاسلام دادخدا خدایی اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح آن است که در بستر امامزادگان و در قالب مرکز افق اجتماعی هر استان و شهرستان با مشارکت خیران و واقفان به نیازمندان کمک شود.

وی ادامه داد: امروز هم در راستای اجرای طرح قرار دوازدهم ۱۰۴ کیسه برنج به ارزش ۳۰۰میلیون تومان از محل موقوفات «امیر اسماعیل و محمد ابراهیم» و همچنین موقوفه «بنگاه خیریه آبلوله» در قالب «قرار دوازدهم» به گروه هدف که توسط مرکز افق امامزادگان باقریه شناسایی شده اند، کمک می شود.

کد مطلب 6818527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها