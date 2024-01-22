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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۹

۹۲ درصد چک‌ها در آذر امسال وصول شد

۹۲ درصد چک‌ها در آذر امسال وصول شد

­براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در آذر امسال، ۹۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آذر ۱۴۰۲، بیش از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵,۲۵۳ هزار میلیارد ریال مبادله شد که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد، ۰.۱ درصد، کاهش و از نظر مبلغ، ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنا به گزارش بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، بیش از ۴۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارند. همچنین بیشترین چک‌های وصولی به مبادله‌ای در استان‌های گیلان و خوزستان بوده است. درصد تعداد چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن نیز معادل ۹۲.۱ درصد و این به لحاظ مبلغی ۸۸.۴ درصد بوده است.

براساس برنامه اعلام‌شده بانک مرکزی، پذیرش و تبادل چک‌های صیادی قدیمی از ۱۵ مهر امسال صرفاً در بانک صادرکننده چک قابل انجام است.

کد مطلب 6001643
زهره آقاجانی

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