مازندران به اندازه ۱۷ استان قهرمان ورزشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از ورزشکاران استان با تبریک میلاد باسعادت حضرت امام جواد (ع) و تبریک سالروز میلاد امام علی (ع) روز مرد و پدر، افزود: معدل سلامت در میان جامعه ورزشکاران بیشتر از سایر طیف‌ها است.

آیت الله محمدی لائینی جامعه ورزشکاران را الگوی همگان دانست و تصریح کرد: یکی از بهترین جاهایی که می‌توانیم ثلث ارث را مصرف کنیم تهیه یک زمین یا امکانات ورزشی است.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: جامعه ورزشکاران مازندران به‌ویژه از یک سطح و تراز ارزشی بالاتری برخوردار هستند، گفت: مازندران به اندازه ۱۷ استان قهرمان دارد و بیش از ۲۰ قهرمان ما از مسابقه با رژیم آدم‌کش صهیونیست جنایت‌کار خودداری کردند.

امام جمعه ساری ادامه داد: باید مسؤولان و خیرین به جامعه بانوان در کنار آقایان توجه داشته باشند و علاوه بر این ورزش جانبازان هم افتخارات خوبی را در حوزه ورزش برای ما آفریده است.

این مسؤول تاکید کرد: از مازندران باید وزیر کشاورزی و وزیر ورزش انتخاب کنند چرا که در هر دو بخش قطب هستیم و حال که وزیر نداریم باید به استعدادهای درخشان استان توجه داشته باشند.

وی خواستار توزیع عادلانه امتیازات، حمایت همه‌جانبه جامعه استانی از ورزشکاران شد و گفت: دستگاه‌ها سهم یک درصدی اعتبارات عمرانی ورزشی را فراموش نکنند و از سوی دیگر جذب قهرمانان ملی باید مورد تاکید جدی باشد، تجهیزات ورزشی قهرمانان حتماً تأمین شود و بیمه اجتماعی مربیان ورزشی مورد توجه قرار بگیرد.

آیت الله محمدی لائینی تصریح کرد: الحمدالله در دولت رئیسی بسیاری از طلب‌های ناجیان غریق تسویه شد اما باید بیشتر توجه شود، حامیان مالی تیم‌های ورزشی در لیگ کشور، استان و شهرستان‌ها باید همت بیشتری داشته باشند و دفاتر هیأت‌های ورزشی جامعه خیرین باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.