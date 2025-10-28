آیت الله لائینی: مردم مازندران انقلابی و با انسجام هستند

آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسیلها و ظرفیتهای بالای این منطقه، خواستار توجه ویژه مسئولان ملی و استانی به توسعه و رفع مشکلات این شهرستان شد.
آیتالله محمدی لائینی تاکید کرد: استان مازندران به عنوان یک استان یکپارچه باید به تمام شهرستانها بهویژه شهرستانهای غربی با عدالت و توجه یکسانی نگاه شود.
وی افزود: مردم شریف و انقلابی غرب مازندران به ویژه شهرستان رامسر، با سابقه درخشان خود در عرصههای مختلف، مطالبات برحق و جدی دارند که باید شنیده و مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین از مسئولان خواست تا پروژههای نیمهتمام و مشکلات زیرساختی در شهرستان رامسر را مورد توجه ویژه قرار دهند.
آیتالله محمدی لائینی بیان کرد: مسائل زیرساختی مانند مشکل زباله و فاضلاب از مشکلات دیرینه شهرستان رامسر است که نیازمند اقدامات فوری و مستمر است.
وی در ادامه از استاندار مازندران، خواست که سفر ویژهای به شهرستان رامسر داشته باشند و از نزدیک به بررسی و حل مسائل این شهرستان پرداخته و برنامهریزیهای لازم را برای رفع آنها انجام دهند.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به لزوم تقویت انسجام ملی و استانی، افزود: همه مردم مازندران مردمی خوب، انقلابی و با انسجام هستند.
وی تاکید کرد: باید در مسیر تقویت وحدت ملی و استانی گام برداریم و این انسجام را در برابر چالشهای خارجی مانند تهدیدات اسرائیل و آمریکا حفظ کنیم.
نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان سخنان خود تاکید کرد: مهم است که مسئولان در برنامهریزیها و تخصیص منابع، نگاه ویژهای به شهرستانهای غرب مازندران داشته باشند تا عدالت در توسعه و توزیع امکانات در سراسر استان برقرار شود.
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